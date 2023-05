“Íbamos paseando y de la nada nos empezaron a correr”

La única sobreviviente de la denominada “Masacre de Monte”, Rocío Quagliariello (17) en la que murieron sus cuatro amigos en un choque tras una persecución policial en 2019, aseguró que aquel día iban paseando “y de la nada” los empezaron a perseguir los policías. En ese momento la chica tenía 13 años.

Angustiada, con la voz entrecortada y con muestras de dolor, se escuchó el testimonio que Rocío brindó hace 3 años en una Cámara Gesell, el cual fue transmitido ayer en la audiencia del juicio por jurados que lleva adelante en la ciudad de La Plata el Tribunal Oral en lo Criminal número 4 de la capital bonaerense y que tiene como imputados a los policías Rubén Alberto García, Leandro Ecilape, Mariano Ibáñez y Manuel Monreal.

En la filmación, cuyo audio fue deficiente, se veía a Rocío frente a la perito psicóloga del Cuerpo Técnico Auxiliar del Fuero Penal Juvenil María Andrea Hernández Masón, quien le pregunta su nombre, edad, con quien vive y en qué año de la secundaria está, tras lo cual le pregunta: “qué te acordás de ese día?”.

“Ese día voy a la plaza con Camila (López) y vino Danilo (Sansone) y dijo de ir a dar una vuelta. Después de ahí no me acuerdo más hasta que desperté en el hospital”, relató Rocío según informó Télam.

Con voz entrecortada, la adolescente contó: “La policía nos venía siguiendo pero no sé por qué. Después recuerdo que Gonzalo (Domínguez) se agarra la rodilla y dice ´me arde, me arde´ y no me acuerdo más”.

En el video, se veía a Rocío angustiada, tratando de recordar algo más y a la perito tratando de guiar su recuerdo.

“Te acordás quién manejaba?”, le preguntó la licenciada, en alusión al automóvil Fiat 147 en que salió a pasear junto a Danilo Sansone, Camila López y Gonzalo Domínguez.

La joven asintió y dijo “Aníbal”, por Aníbal Suárez, el único mayor de edad, de 22 años. “Y Danilo iba al lado”, agregó Rocío, quien aclaró también que ella iba atrás con el resto de los jóvenes. Con dolor dijo: “Íbamos paseando y de la nada nos empezaron a correr”, por los policías que comenzaron a seguir el vehículo Fiat 147.

A mitad de la próxima semana se conocerá el veredicto.