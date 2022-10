Dos perras callejeras evitaron que un hombre fuera asaltado a punta de pistola por dos motochorros. El hecho ocurrido el pasado domingo, que tuvo final feliz, sucedió en José León Suárez, ciudad perteneciente al partido de General San Martín, en la zona norte del Gran Buenos Aires. Las heroínas se llaman Malvina y Sofía, que son cuidadas por todos los vecinos de la zona.

Toda la secuencia del intento de robo fue captada por una cámara de seguridad. En las imágenes se puede ver a los dos delincuentes a bordo de una moto, circulando a toda velocidad por la calle donde descansaban las mascotas. Cuando llegaron a la esquina dieron la vuelta para tratar de robarle a Daniel, vecino del barrio.

Uno de los sujetos se bajó del rodado y apuntó con un arma a su víctima. Justo en ese momento las perras reaccionaron y comenzaron a ladrar desesperadamente. En un intento por detener a Malvina y Sofía, el delincuente gritó "fuera, fuera".

Las perras no retrocedieron y enfrentaron al ladrón, que no encontró otra alternativa que desistir de cometer el delito. Se subió a la moto y escapó junto a su cómplice.

Una vez que los malvivientes se fueron, Daniel apareció para felicitar a las heroínas. Mientras las acariciaba, les dijo: "Bien, bien, muy bien. Muy bien, chicas".



La historia de Malvina y Sofía, las perras heroínas

Según contaron vecinos de la zona, Sofia y Malvina son madre e hija. Las perras defendieron a Daniel, uno de los residentes del barrio que las cuida y les da de comer. Pese a que les abren las puertas de las casas y tienen pequeñas camas, prefieren las mantas que hay en la vereda.

"Si no fuera por las perras, no sé que hubiese pasado", declaró Daniel a la prensa. "Malvina estaba acostada tomando sol y pasó la moto. Yo no la vi a la moto cuando pasó y Malvina si se dio cuenta. Cuando pasó la moto, se vino al lado mio. La moto hizo media cuadra y después se intercambiaron porque el que venía manejando después me quiso robar a mí", detalló el vecino.

"Las perras saben cuando hay un tipo que no es buena persona, por acá pasa mucha gente y no les hacen nada. Cuando el tipo se me acercó, se le fueron al humo, salieron a atacar", amplió. Sobre el intento de robo, aseguró que el delincuente le "apuntó a la cabeza" y que no llegó a temer por su vida, porque "es un segundo, no te da tiempo a pensar nada".

Sobre las perras, contó: "Eran de un vecino que se mudó y las dejó en la calle". Ahora se quedan en lo que sería como el jardín delantero de la casa de Daniel, quien les puso un toldo para protegerlas en los días de lluvia. "Como quedaron solas en la calle les empecé a dar de comer. No las pude meter en mi casa porque no tengo lugar, ya tengo perros, pero sí por lo menos darles de comer. Ahí se fueron quedando".