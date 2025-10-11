La autopsia reveló que Daiana murió por un golpe en la cabeza

El resultado preliminar de la autopsia al cuerpo de Daiana Magalí Mendieta, la joven de 22 años asesinada en Entre Ríos, reveló que murió a causa de un golpe en la cabeza y descartó la hipótesis inicial de un disparo, informaron fuentes judiciales.

El estudio fue realizado en la Morgue Judicial de Oro Verde, donde los peritos determinaron que la víctima falleció por “un golpe en la cabeza con un elemento contundente y con punta”. En un primer momento se había sospechado que la herida correspondía a un impacto de bala, pero esa posibilidad fue descartada tras los análisis forenses.

La fiscal Emilce Reynoso, a cargo de la investigación, aguarda ahora los resultados de las pericias sobre la camioneta Toyota Hilux blanca de Gustavo Norberto “Pino” Brondino, el único detenido en la causa, donde se encontraron manchas hemáticas. Las muestras fueron enviadas al laboratorio para determinar si pertenecen a la víctima y, en ese caso, realizar un cotejo genético de ADN.

Brondino, trabajador agropecuario de 55 años, fue detenido el domingo pasado luego de resistirse a un allanamiento en su vivienda. Según el informe policial, el hombre amenazó a los agentes con una escopeta e intentó quitarse la vida, aunque fue reducido por el personal interviniente.

Tras su arresto, el sospechoso se negó a declarar y quedó alojado en la Jefatura Departamental de Tala, bajo estricta custodia. En una audiencia realizada por videoconferencia, el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguay, Rubén Chaia, resolvió dictarle prisión preventiva por 90 días.

La decisión judicial respondió a un pedido de la fiscal Reynoso, quien consideró que existen elementos suficientes para sostener la sospecha de la participación del acusado en el crimen. La defensa de Brondino había solicitado que se revisara la medida por considerarla “desproporcionada”, pero el tribunal rechazó el planteo.

Hasta el momento, Brondino había sido imputado por resistencia a la autoridad y amenazas, aunque la fiscalía ya adelantó que ampliará la acusación a homicidio calificado por mediar violencia de género, figura que prevé una pena de prisión perpetua.