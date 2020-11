La muerte de Maradona: investigan por qué nadie lo controló entre las 23 y las 11.30 de la mañana

Los fiscales que investigan la muerte de Diego Armando Maradona (60) buscarán reconstruir cómo fueron sus últimas horas, para determinar si hubo negligencia médica en la atención del entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata, que falleció este miércoles en su casa de Tigre.

El informe preliminar de autopsia, realizada en la morgue de San Fernando, reveló que el Diez murió a raíz de un "edema agudo de pulmón secundario e insuficiencia cardíaca crónica reagudizada".

En el estudio, los forenses extrajeron muestras de sangre y orina que serán analizadas en el laboratorio de la Policía Científica de San Martín para saber si hay "rastros de alcohol, fármacos o sustancias tóxicas".

La casa del country San Andrés, donde este miércoles murió Maradona.

El principal interrogante pasa por saber que sucedió entre las 23 horas del martes 24 de noviembre y las 11.30 de la mañana del día siguiente, cuando el ex capitán del seleccionado argentino fue encontrado sin vida, y por qué nadie lo controló. Para ello los pesquisas intentarán reconstruir cómo transcurrieron sus últimos días, en especial desde que llegó a la casa del country San Andrés de Benavídez. Con quiénes estuvo y qué tratamiento recibió.

Las declaraciones testimoniales de las personas que acompañaban a Maradona son coincidentes respecto a la hora que fue visto con vida por última vez. De acuerdo a fuentes judiciales, su psicólogo personal, Carlos Díaz, y la psiquiatra Agustina Cosachov, fueron los primeros en ingresar a la habitación.

En la casa, además, se encontraban el sobrino del DT, Jhonny Herrera, su asistente, un empleado contratado para su seguridad física, una enfermera y una cocinera.

Los investigadores pudieron reconstruir que a las 11.30, llegaron a la casa el psicólogo y la psiquiatra. Desde la fiscalía general de San Isidro detallaron que "Maradona aparentaba estar dormido". "No respondía", señalaron. Ante la falta de respuestas, llamaron a Herrera y el asistente, quienes intentaron en vano despertarlo. La enfermera y la psiquiatra fueron quienes le realizaron las primeras maniobras de RCP.

Maradona murió mientras dormía, según el informe de la Fiscalía



Recién después llamaron al servicio de emergencia. Un médico cirujano vecino del barrio también intentó reanimarlo. Pero no hubo caso. Diego ya estaba muerto.

En la habitación habían quedado intactos los sándwiches de miga que la noche anterior le había dejado su cocinera, lo que refuerza también la teoría de que nadie ingresó a su pieza hasta las 11.30 de la mañana. Los fiscales también advirtieron que había distintas cajas de medicamentos y ampollas como Taural y Reliverán.

Entre la noche del martes y la mañana del miércoles, Maradona estuvo acompañado por dos enfermeros: un hombre que pasó la noche en la casa de San Andrés y una mujer que lo relevó a las 6 de la mañana, y que tampoco notó nada extraño.



Con su médico personal Leopoldo Luque, tras la intervención por un hematoma subdural en la cabeza.

En las próximas horas, los investigadores le tomarán declaración a Leopoldo Luque, el médico personal de Maradona que lo operó de un hematoma subdural en la cabeza en la Clínica Olivos y firmó el alta, para conocer en detalle el tratamiento que estaba recibiendo su paciente.

Por su parte, el abogado del astro argentino, Matías Morla, no solo puso en duda la actuación médica y sino que además pidió "que se investigue hasta el final de las consecuencias".

Desde su cuenta de Twitter, escribió: “Es inexplicable que durante 12 horas no haya tenido atención ni control por parte del personal de la salud abocado a esos fines. La ambulancia tardó más de media hora en llegar, lo que fue una criminal idiotez. Este hecho no debe ser pasado por alto y voy a pedir se investigue hasta el final de las consecuencias. Como me decía Diego: vos sos mi soldado, actuá sin piedad".