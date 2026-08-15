“La persona que va a dar el veredicto es la que todo lo ve”

“Estoy tranquilo”. Cristian “Pity” Álvarez volvió a hablar ayer al salir de los tribunales de Recoleta, después de escuchar una de las declaraciones centrales del juicio por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz. El músico evitó extenderse sobre las pruebas que se están ventilando en el debate, pero dejó una particular frase cuando le preguntaron por el proceso que enfrenta: “La persona que va a dar el veredicto de lo que sucedió es la que sabemos que todo lo ve”.

Sus palabras llegaron al término de la tercera audiencia ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29, donde es juzgado por el homicidio ocurrido durante la madrugada del 12 de julio de 2018 en el complejo Samoré, de Villa Lugano.

El debate, que está a cargo de los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro, se inició el lunes 10 de agosto pasado, después de años de postergaciones vinculadas con el estado de salud del exlíder de Viejas Locas e Intoxicados.

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La jornada de ayer tuvo como protagonista a Carlos Ulises Stiempcich, amigo de Díaz y uno de los hombres que estuvo en el lugar cuando se produjo la pelea. Antes de comenzar a declarar, el testigo pidió hacerlo sin Álvarez ni público dentro de la sala. El tribunal aceptó su solicitud.

Pelea y disparos. Stiempcich contó que aquella madrugada estaba junto a Díaz cuando llegó Pity. Según su relato, la víctima le dijo que iba a hablar con el músico y él permaneció inicialmente a cierta distancia.

La conversación comenzó a subir de tono y el testigo decidió acercarse para separarlos. Después volvió a alejarse, pero tuvo que intervenir una segunda vez cuando la tensión volvió a escalar.

Fue entonces, siempre de acuerdo con su declaración, cuando ambos quedaron frente a frente. Díaz habría realizado el gesto de darle un cabezazo a Álvarez y el cantante sacó un arma.

Stiempcich aseguró que el primer disparo impactó directamente en un ojo de su amigo. Después se produjeron otras tres detonaciones.

La secuencia fue reconstruida al terminar la audiencia por Fernando Burlando, abogado de la familia de la víctima. “Un disparo certero al ojo y ahí cae contundentemente como una madera al piso, y luego tres disparos más a la cabeza”, describió el letrado sobre lo narrado por el testigo.

Stiempcich explicó además que decidió presentarse y contar lo que había visto “por un acto de justicia”. Para Burlando, su testimonio resultó determinante: “Relató con mucha contundencia, mucha memoria todo el episodio”.

No fue el único relato incorporado durante la jornada. También declararon tres vecinos y la encargada del edificio donde vivía Álvarez. Uno de los testigos aseguró haber escuchado “un primer disparo” y, a continuación, “la ráfaga de otros tres”.

Tras escuchar a los testigos presenciales, Burlando hizo una evaluación categórica sobre el escenario que, a su entender, quedó planteado ante el tribunal.

“Desde mi punto de vista, terminó el juicio”, sostuvo. Y explicó: “Ya declararon los testigos presenciales con mucha contundencia sobre cómo fue el hecho y quién fue el autor”.

El abogado también señaló que observa poca confrontación de la defensa frente a las pruebas que se incorporan durante las audiencias. “El juicio está transitando por un carril donde no hay mucha oposición de la defensa de Álvarez”, afirmó.

Sobre el comportamiento del músico durante el debate, coincidió con la imagen que el propio Pity transmitió al salir del edificio: “Yo veo tranquilo a Álvarez. Hoy hasta les hizo una pregunta a sus abogados”.

El proceso judicial llega después de un recorrido accidentado. Álvarez fue detenido en julio de 2018 y el primer juicio previsto para 2021 tuvo que suspenderse luego de que el Cuerpo Médico Forense determinara que presentaba un cuadro que le impedía afrontar el debate. Un nuevo intento en 2023 volvió a frustrarse por su estado de salud. Ocho años después del crimen, el juicio finalmente comenzó.