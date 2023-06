Luego de tres décadas de misterio, las autoridades estadounidenses podrían resolver el caso de Tara Calico, una adolescente de 19 años que desapareció en Nuevo México, Estados Unidos, el 30 de septiembre de 1988 mientras daba un paseo en bicicleta. Según indicó la policía, los detectives se están preparando para arrestar a los sospechosos.

En ese sentido, la Oficina del Sheriff del Condado de Valencia reveló a The Sun que se logró un "progreso sustancial" en la investigación. Además, las autoridades explicaron que solicitaron ayuda al FBI y que ahora creen que tienen suficiente evidencia para arrestar y acusar a los sospechosos en el caso.

La misteriosa desaparición de un empresario estadounidense: todos los caminos conducen a Moscú

En diálogo con The Sun, el teniente Joseph Rowland, quien está a cargo del caso, afirmó que "la policía cree que han identificado a los delincuentes asociados con la desaparición de Tara Calico". Asimismo, precisó que "estamos tratando de acusar y arrestarlos".

A pesar de reconocer que se trata de un caso con "desafíos obvios debido a su edad y circunstancias", el oficial indicó que "se encontraron nuevas evidencias derivadas del trabajo de investigación en octubre de 2020 hasta el presente". Sin embargo, aclaró que los detectives seguirán preguntando al público por cualquier información sobre la desaparición de Tara.

"La Fiscalía ha asignado un equipo de fiscales para revisar la investigación. Actualmente, los expertos legales están siendo informados y puestos al día en 34 años de trabajo de investigación", explicó Rowland.

Tara Calico (19) desapareció el 30 de septiembre de 1988.

El año pasado, el teniente había manifestado su optimismo al medio británico, sosteniendo que el caso podría resolverse. A pesar de eso, remarcó que uno de los desafíos "es que hay muy poca evidencia física". "Todavía no se ha encontrado un cuerpo. No se recuperó ADN en la investigación inicial. La investigación ha sido continua durante más de treinta años", afirmó.

Pero agregó: "Mi creencia de que este caso tiene solución proviene de la gran cantidad de personas que han hablado de ello a lo largo de los años.

"Belen (la ciudad donde desapareció Tara) era un pueblo mucho más pequeño en 1988 y casi todos se conocían. Creo que la persona o personas responsables de su desaparición son locales", concluyó.

La desaparición de Tara Calico y el misterio de la foto Polaroid

Tara Calico desapareció el 30 de septiembre de 1988 durante un paseo en bicicleta cerca de su casa en la ciudad estadounidense de Belén, Nuevo México. La joven comenzó a las 9:30 el recorrido que solía realizar a diario en las mañanas, a menudo con su madre, Patty Doel. La última vez que fue vista estaba circulando por una carretera a las 11:45, siendo que testigos afirmaron que una camioneta Ford color claro la seguía.

Doel había dejado de acompañarla porque pensó que un conductor la estaba acosando. Por ese motivo, le había insistido a su hija con que llevara un mazo para defenderse, pero Tara rechazó la idea.

El día de su desaparición, la adolescente le había pedido a su mamá que fuera a buscarla si no regresaba antes del mediodía, ya que tenía planes de jugar al tenis con su novio esa tarde. Ante la tardanza de Tara, la mujer la buscó a lo largo de la ruta y decidió contactar a la policía cuando no pudo hallar a su hija. La joven de 19 años no volvió a ser vista, pero se encontraron encontraron fragmentos de su Sony Walkman y una cinta de casete en el camino.

El hallazgo de una foto Polaroid donde se creía que aparecía Tara causó revuelo en el caso.

El caso rápidamente se relacionó con una inquietante Polaroid que mostraba a una adolescente y un niño amordazados en la parte trasera de una camioneta. La fotografía fue descubierta en un estacionamiento de Florida en agosto de 1989, ante lo que se inició una investigación y muchos teorizaron que la joven que mostraba era Tara. En ese sentido, la familia Calico estaba convencida de que se trataba de la chica desaparecida, lo que significaba que tendría que estar viva meses después del hecho.

Por su parte, las autoridades tenían opiniones adversas respecto a si realmente se trataba de la joven. Sumado a esto, diversas agencias arrojaron resultados no concluyentes. Sin embargo, el teniente Rowland confirmó a The Sun que el FBI determinó que no se trata de Tara.

Acosada y asesinada: la hipótesis de una amiga de Tara Calico

Melinda Esquibel, excompañera de clase y amiga de Tara, dedicó años de su vida a investigar la desaparición de la joven. En ese sentido, la mujer consideró que se trata de "una gran injusticia", a la par que criticó el accionar policial. "Creo que el caso de Tara ha sido un gran error de justicia dentro de la Oficina del Sheriff del Condado de Valencia y espero que ahora las personas adecuadas estén trabajando en este caso para que se pueda hacer justicia”, manifestó.

La hipótesis de Esquibel es que la adolescente fue acosada por un grupo de chicos locales después de rechazar la invitación a salir de uno de ellos. Al respecto, la mujer cree que Tara fue asesinada la misma noche en que desapareció y que fue enterrada a unos 30 kilómetros de donde la mataron. Asimismo, sostuvo que la bicicleta de la joven fue tirada luego de que se la arrebataran para cometer el crimen.

"Tengo información de que había una posibilidad de que este chico y sus amigos la iban a secuestrar cuatro días antes del día en que realmente se la llevaron, el 16 de septiembre de 1988. Esto significaría que fue premeditado y pensado", manifestó a The Sun.

Según Esquibel, se le ocurrió la teoría a partir de entrevistas que realizó a cientos de personas. Sumado a esto, reunió un archivo de caso que contenía 25.000 elementos. "Siento que mi equipo y yo hemos resuelto el caso, pero no soy las autoridades y no hay mucho que pueda hacer para arrestar. Por lo tanto, tengo que dejar eso en sus manos. No tengo idea de si alguien hará algún arresto en este caso", explicó.

En sintonía con su creencia, la mujer había descartado que fuera Tara quien aparecía en la fotografía. "Sé que la familia cree que es o podría ser ella, pero los datos que he recopilado muestran que no puede ser ella. Ninguno de los datos que tengo conduce a que esa chica sea Tara", había indicado.

"Tara tenía una luz brillante a su alrededor. Era divertida, seria, inteligente, juguetona y amable. Así es como la recuerdo. Era una estudiante de último año y nos conocimos en la banda de música. Ella me mostró amabilidad y nunca lo olvidaré. Me mostró amabilidad cuando no tenía que hacerlo", recordó Esquibel.

mb / ds