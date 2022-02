Le robaron la camioneta por cuarta vez y tenía chupetes de su hija muerta: "No lo recupero más"

Un hombre fue víctima de la inseguridad cuando llegaba a su casa en la localidad bonaerense de Villa Luzuriaga. Allí, dos personas lo apuntaron con un arma de fuego y se llevaron su camioneta 4x4, pero lo que más lamenta Rubén es que en el vehículo tenía pertenencias de su hija fallecida y que no podrá recuperarlas.

“Se quedaron con todo lo que tenía adentro. Lo que más me duele es que se llevaron los chupetes de mi hija muerta y eso no lo voy a recuperar nunca más”, manifestó Rubén, que es jubilado.

El asalto fue el miércoles 16 de febrero en horas de la tarde, cuando Rubén estacionó el vehículo en la puerta de su domicilio y se bajó para entrar a su casa, aunque no es la primera vez que es víctima de la inseguridad en las calles.

Es la cuarta vez que le roban la camioneta

“Estoy cansado. No es la primera vez que me roban. Ya me robaron cuatro camionetas, un auto, ruedas. Estoy podrido”, dijo el hombre en diálogo con el canal de noticias TN.

Antes de entrar a su casa, tal como quedó registrado en la cámara de seguridad de la zona, se acercan caminando por la vereda dos jóvenes: mientras uno apunta con un arma al jubilado, el otro le saca las llaves de la camioneta.

“No los vi porque me distraje dos minutos, y cuando quise entrar ya sacó el fierro (arma)”, relató el hombre sobre la rapidez con la que se aproximaron a donde estaba y se llevaron el vehículo en apenas minutos.

La bronca del jubilado porque le robaron las pertenencias de su hija muerta

Si bien el rodado fue encontrado a unas veinte cuadras de su casa con un rastreador satelital, Rubén lamentó que perdió esas pertenencias que tenían un valor sentimental para él.

En ese sentido, reclamó además que “el comisario no apareció”. “La gente no se quiere meter porque tiene miedo. Ya estoy jugado –dijo– la próxima vez me van a venir a matar”.

