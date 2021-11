Asaltaron a una mujer a 30 cuadras de donde mataron al kiosquero: "¿Tenés el cielo comprado que no salen las balas?"

Horas después de que el kiosquero de Ramos Mejía, Roberto Sabo, fuera asesinado durante un robo en su local, otro hecho dramático de inseguridad se produjo a tan sólo 30 cuadras del lugar del homicidio. Allí, también en el partido bonaerense de La Matanza, una mujer sufrió un asalto en la puerta de su casa y le gatillaron varias veces en la cabeza y el estómago.

Tras el homicidio del kiosquero del pasado domingo 7 de noviembre por la noche, alrededor de las 21:20, se produjo un nuevo crimen violento. Marianela (31) fue víctima de un asalto y el violento episodio fue registrado por una cámara de seguridad del barrio, en la calle Temple esquina Artigas.

La familia del kiosquero asesinado: "Agradezco a Alberto y Cristina por largar a todos los asesinos"

“¿Tenés el cielo comprado que no salen las balas?”

Si bien la víctima vive en Ciudadela —localidad del partido de Tres de Febrero que se encuentra cerca de Ramos Mejía, en La Matanza—, había arreglado con un amigo para ir a comer y lo pasó a buscar. Cuando llegó al domicilio y estacionó, su amigo salió de su casa. “Me dijo ‘bancame que saco la basura’ y en ese momento aparecieron los delincuentes en un auto”, dijo conmocionada Marianela, según informó TN.

Acto seguido, cinco ladrones armados se acercaron en un auto y la sorprendieron. Inmediatamente, en medio de gritos y amenazas, Marianela bajó de su vehículo Peugeot 208 azul y se fue corriendo atrás de otro auto, mientras que los delincuentes se subieron a su auto, pero no pudieron arrancarlo.

A partir de ello, la fueron a buscar y la obligaron a que lo pusiera en marcha, dado que ellos no sabían hacerlo porque es automático. En ese contexto, la golpearon y le gatillaron tres veces sin que salieran las balas.

“Estaban todos armados, no corrí más lejos porque en ese momento sonó la alarma vecinal. El sonido es igual al de la sirena de un patrullero, por eso me escondí, porque tenía miedo de que se generara un tiroteo. Y los ladrones también se confundieron porque en un momento amagaron con irse. Pero cuando se dieron cuenta de que no venía la policía me vinieron a buscar y me gatillaron dos veces en el estómago”, relató la mujer, quien aseguró estar “contenta de que no me mataron”.

Según contó a TN Daniel, el amigo de la víctima, los delincuentes le dijeron a la mujer: "Hija de puta, ¿tenés el cielo comprado que no sale las balas?”.

En tanto, luego de varios intentos, los asaltantes lograron escapar y terminaron chocando con el vehículo de la víctima en el que se desplazaban. De acuerdo con el rastreador satelital, la última señal se emitió en la villa 1-11-14 del barrio de Flores, pero el auto todavía no pudo ser recuperado.

El lunes por la mañana, Marianela denunció el hecho y el robo de sus anillos, su cartera con toda la documentación, las tarjetas y el celular, y ahora los efectivos de la Comisaría 8° de Don Bosco trabajan para dar con las pertenencias robadas y los asaltantes.

Asesinato del kiosquero: vecinos de la zona se acercaron hasta el kiosco para despedirse de la víctima

Marcha por el asesinato del kiosquero de Ramos Mejía

Mientras todo esto ocurría, los vecinos de Ramos Mejía se encontraban haciendo una marcha en donde reclamaban por seguridad y justicia por el kiosquero de 48 años asesinado por una pareja de delincuentes armados, en medio de una ola de crímenes en el conurbano bonaerense.

En la movilización se registraron incidentes, dado que algunos manifestantes arrojaron botellas, palos y hasta petardos contra la policía, que terminó tirando gases lacrimógenos.

CFT/ff