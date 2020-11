Lo detuvieron por golpear a su ex mujer, salió bajo juramento y una semana después intentó atropellarla

Hace apenas una semana durmió en los calabozos de la comisaría 16 de la ciudad de La Plata. Lo habían arrestado por agredir y amenazar a su ex mujer en el día de su cumpleaños, pero 48 horas después recuperó la libertad después de jurar que no la volvería a ver. Sin embargo, intentó atropellarla y volvieron a arrestarlo.

El presunto golpeador fue identificado como Leandro Valdez Quiñones (39). Según fuentes policiales, el martes 10 de noviembre pasado su ex mujer de 37 años lo denunció cuando la atacó a golpes en la calle, en la localidad de Villa Ponsati, partido de La Plata. De acuerdo a las fuentes, Valdez Quiñones fue arrestado ese mismo día. Lo acusaron por delitos de "daño y lesiones leves calificadas en concurso real por violencia de género".

Los voceros señalaron que el 12 de noviembre pasado, la Justicia "resolvió concederle la excarcelación bajo caución juratoria en la presente causa, con la obligación especial de no mantener contactos por ningún medio con la víctima mientras dure la totalidad del proceso". Además, ordenaron una restricción de acercamiento en un radio de 100 metros respecto de su ex pareja.

Valdez Quiñones, que vive en la misma zona, no cumplió su palabra. Es cierto que esta vez no llegó a golpearla, pero su ex mujer denunció que intentó atropellarla varias veces. Primero con una camioneta. Y luego con un camión.

"Yo iba en bicicleta y me tiró la camioneta encima. Tomé en contramano y me fui", contó la víctima, en declaraciones al diario El Día de La Plata. Ese fue el primero de los ataques. Al día siguiente pasó algo similar: "Venía en un camión y amagó a tirarlo al carril contrario, donde venían autos que me habían dado el paso", amplió la mujer.

A raiz de ello, la fiscal Mariana Ruffino, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 13 especializada en Violencia de Género, pidió que lo detengan nuevamente y una comitiva de la comisaría 16 lo detuvo anoche a metros de su domicilio.

Según datos del Observatorio de las Violencias de Género “Ahora Que Sí Nos Ven”, elaborados a partir del análisis de medios gráficos y digitales del país, de 255 víctimas de femicidio en lo que va del año, 44 habían realizado al menos una denuncia y 16 tenían medidas judiciales, pero eso no evitó que fueran asesinadas.

Desde el comienzo del aislamiento social, preventivo y obligatorio se relevaron 174 femicidios. En el informe se señala que "el hogar de las mujeres continúa siendo el sitio más inseguro, ya que el 64,7% de los femicidios ocurrió en la vivienda de la víctima". En el 64,4% de los casos el femicida es la pareja o ex pareja.

"Es necesario que se tomen medidas de protección adecuadas con celeridad para que no se repitan situaciones como las que ocurrieron en Jujuy (N. de R.: hubo cuatro casos en veinte días) y en Tucumán en las que la Policía no tomó las denuncias a los familiares y no buscó a las mujeres y niñas que se encontraban desaparecidas", advirtieron desde “Ahora Que Sí Nos Ven”.

