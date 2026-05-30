Los casos judiciales bajaron un 12% en 2025, pero se registra una muerte cada 44 horas

Las estadísticas oficiales de la Justicia argentina confirman una “tregua numérica” en la manifestación más extrema de la violencia de género, aunque la radiografía de los casos demuestra que el peligro sigue latente.

Durante 2025, el Registro Nacional de Femicidios de la Corte Suprema detectó e inició la investigación de 204 causas judiciales que involucran a 219 víctimas directas y vinculadas. La cifra representa una caída interanual del 12,3% respecto a 2024 y consolida una curva en lento descenso si se la compara con el techo histórico de 260 crímenes alcanzado en 2019. Sin embargo, detrás de la baja porcentual, el goteo no cesa: en el país fue asesinada a una mujer por razones de género cada 44 horas, con una tasa de 0,85 víctimas directas cada 100.000 mujeres

El informe –que desde hace una década unifica los datos de todas las jurisdicciones del país– desnuda que el hogar sigue siendo el territorio más hostil. El 83% de las víctimas tenía un vínculo previo con el agresor (predominantemente parejas o exparejas) y casi el 80% de los ataques se cometieron bajo techo, ya sea en la vivienda compartida o en la de la propia víctima. El relevamiento también expone variables estructurales que se repiten año tras año, La provincia de Buenos Aires concentró la mayor cantidad de casos (39% del total nacional), aunque Chaco (1,8), Misiones (1,77) y Neuquén (1,69) obtuvieron las tasas más elevadas cada 100.000 mujeres. Por el contrario, Corrientes, La Pampa y San Juan no registraron casos.

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Desde hace más de 10 años, la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (OM-CSJN) elabora el RNFJA, un registro de datos estadísticos de las causas judiciales en las que se investigan muertes violentas de mujeres cis y de mujeres trans y travestis por razones de género. Para llevar adelante esta tarea, todas las jurisdicciones del país aportan información relativa a las causas judiciales, las víctimas y los sujetos activos.

En la comparación interanual, las víctimas directas se redujeron en 28 casos entre 2024 y 2025, una caída del 12,3%.

A partir del pico de 260 víctimas directas registradas en 2019, se inició un leve descenso en 2020 y más pronunciado aún en 2021 y 2022 hasta un mínimo de 226 víctimas. En 2023 la tendencia cambió y volvió a registrarse un incremento, pero en los años posteriores se empezó a notar una baja. De 2017 a 2025 hubo una caída total del 20,6%: se pasó de 252 víctimas directas de femicidio registrado a 200.

De las víctimas directas de 2025, el 98% eran mujeres cis y el 2% mujeres trans y travestis. Su promedio de edad fue de 40,8, con un rango de 1 a 104 años. El grupo de 25 a 34 años fue el más numeroso (24%), seguido por el de 35 a 44 (22%). El 6% eran niñas o adolescentes (hasta 17 años) y el 16% tenía 60 años o más.

El 15,5% de las víctimas estuvo desaparecida y se contabilizaron al menos 130 hijos e hijas de las víctimas, de los cuales al menos 45 eran comunes de la víctima y el sujeto activo.

En al menos el 83% de los casos la víctima tenía vínculo previo con el sujeto activo: el 59% eran parejas, ex parejas o tenían otro tipo de relación sexo-afectiva; el 11% eran familiares, y el 13% tenían otro tipo de vínculo. Solo el 7% se desconocían entre sí. Para el 10% restante de los casos, no hay datos registrados.

En el 36% de los casos, la víctima convivía con el sujeto activo al momento del hecho, mientras que el 53% no lo hacía (no se contó con información para el 11% restante). Además, en al menos 101 vínculos (44%) se registraron hechos previos de violencia de género: 36 por denuncia formal y 65 por otros medios obrantes en la causa judicial.

El 78% de las víctimas fueron atacadas en viviendas. La vivienda compartida entre la víctima y el sujeto activo fue el lugar más frecuente (35,5%), seguida de la vivienda de la víctima (29%). El espacio público, en tanto, concentró el 15,5% de los casos.

Sujetos activos. En total se identificaron 198 sujetos activos de los posibles femicidios investigados, con al menos 12 sin identificar a la fecha de corte, totalizando al menos 210. Su promedio de edad fue de 38,4 años. El grupo de 25 a 34 años fue el más numeroso (26%), seguido por el de 35 a 44 años (22%).

Cinco (2%) eran menores de 18 años.