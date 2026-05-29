El abogado del argentino detenido en Brasil por racismo pide su excarcelación, afirmando que fue atacado en la cárcel y teme por su vida

Eduardo Ignacio Murias, el arquitecto argentino que se encuentra detenido en una prisión de Minas Gerais, Brasil, por racismo, fue atacado en su celda y su vida está en peligro, de acuerdo a la denuncia que realizó su abogado.

El diario La Nación tuvo acceso al recurso judicial que presentaron los letrados del hombre de 63 años. Este documento se presentó ante el Juzgado Criminal N°1 de São João del-Rei. El bufete Ciro Chagas pide que sea revocada la prisión preventiva o que sea sustituida por medidas cautelares alternativas por el “inminente riesgo para la vida del solicitante (Murias)”.

Eduardo Ignacio Murias

Este viernes 29 de mayo, los abogados también tuvieron una audiencia con el camarista que se encarga de evaluar el habeas corpus que solicita la liberación del ciudadano argentino. El juez Danton Soares Martins, de la 5ta. Cámara Criminal de Minas Gerais, no habló sobre los plazos de resolución ni reaccionó ante las denuncias sobre la violencia que presuntamente sufre Murias en la cárcel.

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Además, el magistrado no quiso recibir a Santiago Muñoz Martínez, el cónsul argentino en Belo Horizonte, quien fue a la sede judicial acompañado por la defensa del detenido con el objetivo de hacer la presentación de notas que demuestren la falta de antecedentes penales del acusado en su país natal.

De acuerdo al documento judicial que se presentó ante el tribunal de primera instancia, al que tuvo acceso La Nación, los abogados de Murias aseguran haber comprobado las presuntas lesiones de su cliente durante una atención presencial en la cárcel.

Dictan prisión preventiva para el arquitecto argentino detenido por racismo en Brasil

Los letrados afirman que fue la autoridad de la prisión quien les sugirió acudir al Poder Judicial, explicándoles que la cárcel no cuenta con la infraestructura necesaria para proteger a Murias ahora. .

El documento judicial, además de solicitar la excarcelación inmediata del arquitecto, pide al juzgado que, mientras se define su situación a nivel legal, los directores del penal aíslen y protejan a Murias. También solicitaron que se le realice un examen médico para certificar las heridas que denunciaron.

Por otra parte, luego de las agresiones que denunciaron los abogados, el argentino ya habría sido trasladado a una celda individual con el objetivo de darle mayor protección y asegurar su integridad física.

Eduardo Ignacio Murias en el momento de su detención

El motivo de la detención de Eduardo Ignacio Murias en Brasil

Eduardo Ignacio Murias, un arquitecto argentino de 63 años, fue arrestado en Minas Gerais por el delito de “injuria racista” en perjuicio de un menor. El hombre se encuentra alojado en el penal de Sao Joao del Rei, tras la denuncia realizada por la madre del niño.

Todo comenzó el pasado domingo 24 de mayo, en un tren turístico que une Sao Joao del Rei con Tiradentes. Murias empezó a sacarle fotos a un nene de siete años, disimuladamente, mientras mandaba mensajes. “Al lado mío en el tren. Es negrito pero muy lindo, gorda. Lo puedo llevar de esclavo”, expresaba en uno de estos textos.

"Lo puedo llevar de esclavo": quién es el arquitecto argentino que discriminó a un niño en Brasil y los mensajes que le encontraron

La madre del menor se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo y aviso a las autoridades, quienes requisaron el celular del arquitecto y confirmaron la denuncia en su contra. En Brasil esta clase de delito se considera grave e implica penas que van de los 2 a los 5 años de cárcel.

Según la Agencia Noticias Argentinas (NA), la madre del menor declaró: “Es racista, pero creo que va mucho más allá del racismo y que podría estar vinculado al tráfico de menores”.