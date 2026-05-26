Dictan prisión preventiva para el arquitecto argentino detenido por racismo en Brasil

La Justicia del estado de Minas Gerais, en Brasil, convirtió la detención en flagrancia del arquitecto argentino Eduardo Ignacio Murias, de 63 años, en prisión preventiva en una causa por el delito de injuria racista, una figura prevista en el Código Penal brasileño con penas que pueden incluir multa y prisión. Ahora, el hombre permanece alojado en una unidad penitenciaria de la localidad de São João del-Rei y, según trascendió, modificó su equipo de defensa legal.

Aquel grave episodio ocurrió el pasado domingo a bordo del histórico tren turístico María Fumaça, que conecta las ciudades de São João del-Rei y Tiradentes. Dicho vagón iba colmado de familias, entre ellas una oriunda de Nova Iguaçu (Río de Janeiro), que celebraba el cumpleaños de la madre del menor, una mujer de 32 años. Era la primera vez que realizaban un viaje fuera de su estado natal.

De inmediato, la tranquilidad del trayecto se interrumpió cuando un pasajero, ubicado detrás de Murias, notó que el argentino —sentado justo enfrente de la familia— estaba tomando fotos y videos de un nene de 7 años de forma solapada. Tras recibir la advertencia, la madre confrontó al sospechoso. Aunque inicialmente el hombre negó los hechos y se resistió, ante la insistencia de los presentes terminó entregando su teléfono celular.

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Tomó fotos del menor en el tren turístico María Fumaça y las envió por WhatsApp con mensajes racistas

La madre del menor, al revisar el dispositivo, descubrió que Murias ya había compartido las imágenes del niño en grupos de mensajería de WhatsApp, acompañadas de repudiables comentarios discriminatorios en español.

"Al lado mío en el tren. Es negrito pero muy lindo gorda. Lo puedo llevar de esclavo", dictaba uno de los textos enviados por el imputado. La Policía Militar y los medios locales (como G1 y O Globo) confirmaron que en el chat se hallaron otras frases que complican aún más la situación del arquitecto: "Estoy pensando llevar un esclavo, hay muchos aquí", "Puedo llevar una esclava para que cuide tus nietas" y "Pia, aquí está lleno".

Frente al hallazgo, los propios pasajeros y el personal de seguridad del tren retuvieron a Murias en uno de los compartimentos del convoy para evitar que fuera linchado, hasta arribar a la siguiente estación, donde fue entregado a las autoridades policiales.

Los investigadores analizan de forma pericial el teléfono celular secuestrado para determinar el alcance de las interacciones de Muria

La abogada argentina acusada en Brasil por discriminación no irá presa y podrá volver al país

La legislación brasileña contra los delitos de racismo e injuria racial fue endurecida drásticamente en los últimos años. Actualmente, este tipo de delitos es de carácter grave, no excarcelable y contempla penas que van de los dos a los cinco años de prisión de cumplimiento efectivo.

La madre del nene que fue víctima de racismo apuntó contra el ciudadano argentino detenido en Brasil

La madre del menor lanzó una fuerte acusación pública y sembró la sospecha de que el episodio podría esconder un trasfondo criminal aún más grave: “Creo que puede estar vinculado al tráfico de niños”, sentenció la mujer en diálogo con el medio brasileño G1. A esta altura, Murias ya se encuentra bajo prisión preventiva en el sistema penitenciario de São João del-Rei, en el estado de Minas Gerais, imputado por el delito de injuria racial.

Aun así, la sospecha de la madre no es infundada, sino que se basa en lo que vieron al revisar las pertenencias del acusado luego de ser descubierto en el tren turístico Maria Fumaça. “Revisamos su celular y encontramos otras pruebas. En su mochila tenía una gran cantidad de dinero: dólares, pesos y reales”, detalló la mujer para justificar su hipótesis de que no se trató de un caso aislado de discriminación.

Dicho hallazgo de los mensajes desató la furia de los presentes: “Cuando ocurrió, mi instinto de madre fue enfrentarlo. Algunas personas me sujetaron dentro del tren para que no perdiera el control”, recordó la mujer.

La prisión preventiva se decidió tras una audiencia de custodia realizada el lunes 25 de mayo

Más allá del avance de la causa judicial, la madre expresó su enorme preocupación por las secuelas emocionales que padece su hijo: “Mi hijo está muy asustado. Está literalmente avergonzado por la situación, callado, no está bien. Lo veo acorralado, intimidado, con una mirada triste”.

MV