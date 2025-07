La declaración de la enfermera que se casó en secreto con un paciente antes de su muerte y los chats que la complican

La muerte de Rubén Zukerman, un reconocido psiquiatra de la ciudad de Bahía Blanca, abrió una investigación en los últimos días que fue sumando distintos elementos a raíz de la denuncia de su hija. En ese contexto, Claudia Simón, la enfermera que lo cuidaba y que se habría casado con él poco antes de su fallecimiento, quedó en el centro de la sospecha y más aún recientemente, cuando se conocieron los chats del hombre.

Un dato que preocupó a la Justicia fue cuando se supo que Simón intentó avanzar con la cremación del cuerpo de manera urgente, lo que va en contra de las prácticas generales del judaísmo, religión que profesaba el hombre. De hecho, desde la funeraria Boscoroni indicaron que se negaron a realizarla al no contar con una causa de muerte asentada en el certificado de defunción.

Una boda secreta y un intento de cremación: investigan a una enfermera por la muerte de su paciente

Además, existen otras pruebas que hicieron que se pusiera la lupa en la enfermera, entre las que se encuentra una denuncia que data del año 2023, cuando Zukerman la había denunciado por agredirlo físicamente poque al parecer se había negado a casarse con ella. En su denuncia, Natacha, hija del fallecido, interpretó que hubo "maniobras extrañas" y que piensa que la mujer buscaba heredar los bienes de su padre.

Ahora trascendieron conversaciones entre Rubén y su hija, donde puede verse cómo la relación entre ambos se tornaba cada vez más distante. La mayoría de las respuestas eran cortas, evasivas o en algunos casos directamente no existían, por lo que algunos de los mensajes levantaron sospechas sobre quién los escribía realmente.

“Quiero estar con vos, acompañarte. ¿Por qué no te dejás ayudar? ¿Estás solo ahora? ¿Podés hablar?”, escribió Natacha en una de esas conversaciones, dice uno de los documentos a los que tuvo acceso Telenoche (Eltrece). La respuesta por parte de Zukerman fue: “No hay manera, después hablamos”.

“Yo estuve el otro día en Bahía Blanca, fui a verte, no me atendías y ya no sé cómo acercarme”, se escucha en el audio de una llamada que mantuvieron. “Bueno, yo ya te voy a decir cómo y cuándo”, le dijo después su padre. En otro de los chats, Natacha le pregunta si podía hablar y le contestaron: "N9 (sic) Testamento".

La situación le generó dudas y le escribió: "¿Testamento de qué? Llamame papá". Además, la mujer, que es odontóloga y vive en la Ciudad de Buenos Aires, les pidió a los amigos de su padre que se acercaran a su casa para ver cómo estaba. Sin embargo, no les habrían abierto la puerta y dejó de contestarles los llamados.

Por otro lado, la abogada de Natacha Zukerman, Laura Bentivegna, indicó que todo se habría complicado porque el psiquiatra vivía en un departamento con Simón, que supuestamente dificultaba el contacto de sus familiares y amigos. De hecho, la sospechosa se casó con Rubén tiempo atrás, pero nadie de su círculo íntimo estaba al tanto de esa unión y comenzaron los interrogantes.

“Nosotros hicimos una presentación ante la Justicia porque en el certificado de matrimonio no surge la firma que habitualmente hacía Zukerman, por lo cual requerimos que esa situación también se investigue”, indicó la letrada al medio mencionado.

Muerte en Bahía Blanca: declaró la enfermera

Claudia Simón hizo este martes su declaración ante la Justicia en calidad de testigo y contó que conoció a Zukerman a través de las redes sociales. En esa línea, detalló cómo fueron esos últimos años de conviviencia, en los que remarcó que el hombre sufría varias enfermedades y se sometía a un tratamiento de diálisis por un cuadro renal.

“No quería seguir más con el tratamiento, no tenía ganas de pasar por todo eso tres veces a la semana. Lo veía angustiado, triste”, aseguró, al mismo tiempo que mencionó que creía que muchas veces se desviaba en su camino y decidía ir a comer a un lugar de comida rápida. “La portera me dijo ‘¿cambió de chofer?’, pero no. Se hacía dejar en McDonald’s y después volvía en taxi. Lo negaba, pero yo encontraba los tickets”, relató.

“Conocí a su hija Natacha solo una vez. Cuando comenzó la diálisis, Fernando —dueño de un local cercano a la vivienda— la llamó y ahí ella empezó a llamar insistentemente", explicó. Acerca del casamiento, afirmó que ocurrió el 17 de julio de 2024, donde hubo dos testigos.

La fiscal a cargo del caso, Marina Lara, confirmó que la autopsia determinó que la causa de muerte de Rubén Zukerman fue "natural", por una insuficiencia cardiorrespiratoria, producto de las enfermedades que padecía. Sin embargo, aclaró que aún restan conocer los resultados de "los exámenes toxicológicos para darle un cierre".

Por último, indicó que por el momento no hay una sospecha de que la muerte del psiquiatra haya sido inducida por una tercera persona, por lo que Simón no está imputada en esta causa. "La señora no está imputada ni sospechada de haber ocasionado fallecimiento alguno. Fue citada como testigo", concluyó en diálogo con La Nueva.

