Mató de una puñalada a su novio y pasó varias horas sin saber que había muerto

Estefanía Castelli pasó buena parte de la noche del viernes en una cama del Hospital Arturo Illia de Alta Gracia. Estaba bajo custodia policial, había recibido asistencia psiquiátrica y permanecía sedada después de una tarde que había terminado de la peor manera. Mientras los investigadores trabajaban en la casa donde se había producido una pelea con su novio, la joven de 26 años no sabía el trágico final que había tenido la historia: Ángel Parejas, de 32, había muerto.

Según fuentes policiales, una discusión entre ambos había terminado con una puñalada en el pecho del hombre. ¿Cuál fue el desencadenante? ¿La acusada se defendió de un ataque? ¿O lo apuñaló con la intención de matarlo? Los interrogantes sobran. Por lo pronto, la Justicia intenta reconstruir qué ocurrió dentro de aquella vivienda del barrio Primero de Mayo de Alta Gracia, en Córdoba.

Castelli está detenida e imputada por el delito de homicidio simple, aunque la acusación podría agravarse.

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De acuerdo a los voceros, el ataque ocurrió durante la tarde del viernes. Las primeras averiguaciones indican que la pareja comenzó a discutir dentro de la casa y que, en circunstancias que todavía son materia de investigación, Parejas sufrió una profunda herida de arma blanca a la altura del tórax.

Los voceros indicaron que personal médico llegó hasta el domicilio e intentó reanimarlo, pero las maniobras no alcanzaron. El hombre murió en el lugar.

Castelli, en cambio, debió ser trasladada al Hospital Arturo Illia debido al estado psicológico en el que se encontraba. Allí recibió asistencia del área de psiquiatría, permaneció sedada y quedó con custodia policial mientras avanzaban las primeras medidas de la causa.

Fue durante esas horas cuando, según fuentes vinculadas a la investigación, la joven habría manifestado que no sabía que su novio había muerto.

Su estado de salud demoró el traslado a una dependencia penitenciaria. Una vez que los médicos lo autorizaron, fue llevada al Complejo Carcelario de Bouwer, donde permanece detenida a disposición de la Justicia.

La investigación quedó en manos del fiscal de Instrucción de Primer Turno de Alta Gracia, Diego Fernández, quien deberá determinar la mecánica del ataque y establecer qué ocurrió inmediatamente antes de la puñalada.

Según las fuentes, hasta el momento no se encontraron constancias de denuncias anteriores por hechos de violencia dentro de la pareja. Esa falta de antecedentes formales, sin embargo, no permite todavía establecer cómo era el vínculo entre ambos ni explicar qué originó la discusión que terminó con Parejas muerto.

Durante varias horas, los peritos de Policía Judicial trabajaron dentro de la vivienda en busca de elementos que permitan reconstruir la secuencia. Testimonios y pericias serán ahora determinantes para saber cómo comenzó la pelea, cuánto duró y en qué circunstancias se produjo la agresión.

Mujeres asesinas. El homicidio de Alta Gracia se suma a otros casos ocurridos durante este año en los que mujeres quedaron acusadas de matar a sus parejas, aunque con circunstancias y contextos diferentes.

Uno de los hechos más similares ocurrió a comienzos de septiembre en Villa Fiorito, partido de Lomas de Zamora. Fernando Salto, de 35 años, recibió una puñalada en el pecho durante una discusión con su novia, Antonella Soto, de 27. El hombre fue trasladado al Hospital Evita de Lanús, donde murió horas después. La mujer fue detenida y la investigación pasó a estar caratulada como homicidio agravado por el vínculo.

Un mes antes, en Resistencia, Chaco, Victoria Luz Cantero, de 25 años, fue detenida por el crimen de su novio, Matías Julián Álvarez Guardia, de 29. La joven quedó imputada por homicidio agravado por el vínculo. La investigación determinó que la víctima presentaba al menos seis lesiones punzocortantes, mientras la causa incorporó también pericias sobre las lesiones que tenía la propia acusada. La defensa sostuvo que el hecho ocurrió durante una discusión, mientras que la familia del joven planteó una versión diferente sobre la mecánica del ataque.

El caso ocurrido en San Nicolás tuvo una secuencia todavía más estremecedora. José Manuel Andino, de 60 años, había sido denunciado como desaparecido por uno de sus hijos hasta que los investigadores llegaron a la casa de su novia, Virginia Marlene Alviso, de 30. Allí encontraron el cuerpo enterrado en el patio. La autopsia reveló múltiples golpes en la cabeza, una fractura de cráneo y una hemorragia cerebral. La mujer quedó detenida. Sostuvo que había golpeado a Andino durante una pelea para defenderse, una versión que quedó bajo análisis judicial.

Golpeó a su ex delante de sus hijos

Un hombre de 41 años fue detenido en la Ciudad de Buenos Aires acusado de haber golpeado en reiteradas oportunidades a su ex pareja, madre de sus cuatro hijos.

El primer episodio denunciado ocurrió en septiembre de 2021, en Libertad, partido bonaerense de Merlo, cuando el acusado llegó alcoholizado a la vivienda de la mujer y, ante la negativa de ella a dejarlo entrar, la atacó a golpes delante de los chicos.

La víctima sufrió politraumatismos y la Justicia dispuso una restricción perimetral por siete meses. Sin embargo, un mes después el hombre volvió al domicilio, incumplió la medida y la agredió nuevamente, provocándole lesiones que le generaron incapacidad laboral. Vecinos alertaron al 911 y fue detenido, aunque recuperó la libertad al día siguiente. Tiempo después dejó de ser localizado y quedó prófugo. La Policía Federal logró ubicarlo al detectar que debía retirar un certificado de antecedentes y lo arrestó en Viamonte al 1200, en San Nicolás.