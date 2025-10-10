La comunidad de Villa María, Córdoba, no sale del estupor por un violento matricidio ocurrido este jueves. El presunto asesino, un hombre de 38 años, fue detenido un día después acusado de haber matado de 34 puñaladas a su madre. El sujeto, que vivía con la mujer, estaría bajo tratamiento psiquiátrico por esquizofrenia.

El hecho ocurrió en la tarde-noche del jueves en una vivienda de la calle Periodistas Argentinos, en el barrio Lamadrid de Villa María, cuando la Patrulla Preventiva fue alertada por la nuera de la víctima, identificada como Mónica Viviana Salguero (62 años), sobre el hallazgo del cuerpo. El matricidio sucedió el mismo día que otro joven era condenado por haber matado a su madre, indicó La Voz del Interior.

El Ministerio Público Fiscal provincial comunicó que la Fiscalía de Instrucción del Tercer Turno de Villa María, a cargo de René Bosio, tras conocer el caso, detuvo a Carlos Daniel Gómez (38 años), quien fue imputado por el delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género en contra de su madre.

El resultado preliminar de la autopsia, llevada a cabo por el médico forense de Policía Judicial, reveló que Salguero “presentaba aproximadamente treinta y cuatro heridas punzocortantes, de unos cuatro centímetros de profundidad promedio, distribuidas en distintas zonas del cuerpo”.

Entre las lesiones más relevantes se describen dos heridas penetrantes en el tórax y el pulmón, sumado a una lesión que comprometió el pulmón y el corazón.

“Estas lesiones produjeron un hematoma torácico extenso y shock hipovolémico, determinando como causa eficiente de la muerte las múltiples heridas de arma blanca”, remarcaron.

Las autoridades explicaron que la detención del imputado fue “resultado de una minuciosa y rápida investigación en la que se determinó que Gómez, quien convivía con su madre, estaba bajo tratamiento psiquiátrico por esquizofrenia”.

Durante las pericias en el interior de la vivienda, se procedió al secuestro del arma homicida, un cuchillo tipo “tramontina” manchado con sangre, así como de otro cuchillo que habría sido utilizado por la víctima para intentar defenderse.

“Como complemento de las tareas ordenadas por la fiscalía, se instruyó al personal policial para que procediera a relevar las cámaras públicas y privadas existentes en las cercanías del lugar, realizar una encuesta vecinal, así como la identificación de testigos y familiares, los que fueron trasladados a la Unidad Judicial para prestar declaración testimonial”, añadieron en el informe del MPF.

