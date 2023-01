Misiones | Prendió fuego la casa de su exnuera con sus nietos adentro

Una mujer de 46 años fue detenida en el barrio Santa Clara, Posadas, Misiones, tras prender fuego la casa donde vivían varios miembros de su familia.

El impactante hecho ocurrió este sábado en el barrio La Paz y tuvo como víctimas a una joven de 26 años junto a sus dos hijas mellizas de 4, otro hijo de 9 y su hermana de 18, la cual sufrió quemaduras en sus dos piernas y se encuentra internada.

Misiones: una mamá confesó haber ahogado a sus dos hijos de 3 y 7 años

El día del ataque, los oficiales de la comisaría N°9 se pusieron al tanto del incendio tras recibir un llamado del 911. Una vez en el lugar, se debió llamar al personal de emergencias. Sin embargo, pese al esfuerzo de los bomberos y los vecinos, el fuego consumió casi todo el domicilio.

"Estaba con mis hijas mellizas y mi hermana dentro de la casa, escucho un ruido, miro hacia atrás y la veo a mi exsuegra con una botella de nafta, rociando por todos lados. Ella me insultaba y me decía que no me iba a quedar con la casa", relató la víctima, identificada como Karina Quintana, en diálogo con Misiones Online.

Según le explicó la mujer a la Policía, aquella noche su exsuegra irrumpió en su casa y comenzó a atacarla verbalmente. Luego, roció toda la casa con un bidón con combustible, desató las llamas y escapó.

La mujer detenida contaba con una medida cautelar de alejamiento. | FB: Ya San Javier Misiones

Afortunadamente, la joven y sus hijos no sufrieron heridas. Y su hermana, quien sufrió quemaduras en ambas piernas, se encuentra internada fuera de peligro en el Hospital Ramón Madariaga.

"Nos quería matar a todos y explotó todo. Grité hasta que unos chicos vinieron, les pase a las nenas por encima de las rejas porque el portón estaba cerrado con candado", recordó.

Dos menores atacaron a golpes a un remisero, lo asfixiaron y se deshicieron de su cuerpo

Horas más tarde, la agresora, identificada como Rosalina, fue detenida en el barrio Santa Clara. Además, antes de proceder al arresto la misma debió recibir asistencia médica, ya que presentaba quemaduras en uno de sus brazos.

Cabe mencionar que, días atrás, la misma mujer había interrumpido en el domicilio junto a otros familiares intentando echarla por la fuerza. "Tengo miedo porque las personas que la ayudaron a ella están sueltos. A mi expareja le había hecho una denuncia por violencia de género, ahora él no está acá en Posadas, no sé nada de él", concluyó Quintana.

AS./fl