Morena Rial vuelve a prisión tras incumplir medidas procesales en la causa por robo

Morena Rial fue detenida nuevamente luego de que la Justicia bonaerense le revocara la excarcelación en la causa por robo doblemente agravado que se tramita en San Isidro. El tribunal consideró que la mediática incumplió varias de las medidas procesales que se le habían impuesto, entre ellas asistir al tratamiento psicológico y psiquiátrico, y justificar su situación laboral y económica.

Según el informe del Poder Judicial, Rial faltó a dos presentaciones judiciales (en agosto y septiembre) y no presentó constancias de haber iniciado el tratamiento terapéutico exigido. Tampoco acreditó empleo ni medios de subsistencia, lo que configuró un incumplimiento de al menos cuatro condiciones fijadas al momento de concederle la excarcelación. Ante esas faltas, la fiscalía de Martínez, a cargo de Patricio Ferrari, solicitó que volviera a prisión.

La detención se concretó este lunes en Caballito por efectivos del Comando de Patrullas de San Isidro y de la División Robos y Hurtos de la Policía de la Ciudad. La joven está imputada de haber participado en una serie de robos en viviendas vacías de Villa Adelina, uno de los cuales se concretó el 18 de enero pasado con el hurto de joyas y objetos de valor.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Cayó “Zapa”, el jefe de la barra de Newell’s, en un operativo que desarticuló tres estructuras narco-criminales

Tras la decisión judicial, su abogado Alejandro Cipolla confirmó la detención y señaló que las dificultades para conseguir atención psicológica influyeron en el incumplimiento: “Ella quiso cambiar de profesional y nadie la quiso atender, fue una gran problemática. Entre tres abogados llamamos a miles de psicólogos”. Además, cuestionó que las medidas económicas y de salud impuestas eran excesivas: “Tenía que gastar 50 mil pesos semanales entre tratamientos. Para mí eran innecesarias”.

El abogado también informó que el agobado Miguel Ángel Pierri será quien intervenga a partir de ahora y que trabajarán en un pedido de libertad o en su defecto en un arresto domiciliario.

Tras las condenas en Goya y Salta, Cositorto fue procesado por más de mil denuncias por estafas en Buenos Aires

El mensaje de Morena Rial

Horas después de ser notificada de su nueva detención, Morena Rial compartió en redes sociales una publicación de Cipolla en la que el letrado hablaba de su situación y prometía novedades. Ella acompañó el posteo con una frase breve: “Pronta libertad”.

El trasfondo de la causa que llevó a la nueva detención

La hija de Jorge Rial está imputada por robo doblemente agravado por escalamiento y efracción, en el marco de una investigación que involucra a una banda acusada de ingresar a casas vacías en San Isidro. El expediente se originó en enero de este año, cuando la mediática fue señalada por participar en un asalto en Villa Adelina en el que se llevaron joyas y objetos de valor, además de un intento de robo frustrado días antes.

GD/ML