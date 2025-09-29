En un megaoperativo histórico del Plan Bandera contra el narcotráfico y la violencia en Santa Fe, fuerzas federales y provinciales realizaron 110 allanamientos simultáneos en Rosario, Villa Gobernador Gálvez y en las cárceles de Piñero, Ezeiza y Marcos Paz. El procedimiento, que se extendió desde las 4 hasta las 10 de la mañana del lunes, culminó con 33 personas detenidas (incluidos tres menores), 20 prófugos identificados, armas, drogas, balanzas de precisión y material de corte, casi 20 millones de pesos en efectivo, y 2100 dólares en efectivo secuestrados.

Entre los capturados se encuentran Alejandro “Zapa” Vallejos, jefe de la barra brava de Newell’s Old Boys con vínculos con la banda de Los Monos, y José “Yiyo” Medrano, líder de la barra del Club Coronel Aguirre y empleado de la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez. Ambos son señalados como engranajes centrales de las redes narco-criminales que operaban en el sur de Rosario.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La magnitud del operativo radicó en que atacó de forma coordinada a tres organizaciones rivales. El despliegue comenzó a las 4 y finalizó a las 10 de la mañana, tras tres meses de investigación dirigida por los fiscales Pablo Socca, Federico Rébola, Brenda Debiasi y Franco Carbone, integrantes del Equipo Transitorio de Investigación de Hechos Altamente Lesivos del MPA de Santa Fe.

Las investigaciones determinaron que las estructuras estaban lideradas desde prisión por Cristian “Pupito” Avalle, Carlos Damián “Toro” Escobar y Jonatan “Jano” Fernández, quienes continuaban dirigiendo el negocio del narcomenudeo y las extorsiones desde los pabellones penitenciarios.

Las fuerzas secuestraron celulares, tarjetas SIM y documentación en requisas a cárceles, además de armas -entre ellas dos escopetas, un revólver calibre 32 y una pistola tumbera-, cocaína, marihuana, balanzas de precisión y material de corte.

La investigación también puso el foco en el rol de algunos empleados municipales de Rosario y Villa Gobernador Gálvez, así como en una agente de la Policía de Santa Fe, todos sospechados de complicidad con las organizaciones desarticuladas.

Triple crimen en Florencio Varela: indagan a los últimos detenidos y las familias suman a Burlando y Storto como abogados

Los fiscales Pablo Socca, Federico Rébola, Brenda Debiasi y Franco Carbone, integrantes del Equipo Transitorio de Investigación de Hechos Altamente Lesivos del Ministerio Público de la Acusación, coordinaron las tareas de inteligencia que duraron tres meses y derivaron en este despliegue masivo.

El procedimiento fue ejecutado por la División Antidrogas de la Policía Federal Argentina, la Policía de Investigaciones de Santa Fe, la División Judiciales de la Unidad Regional II, grupos tácticos de la Agrupación Cuerpos y la Gendarmería Nacional, bajo la órbita del Comando Unificado de las Fuerzas Federales dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación.

GD