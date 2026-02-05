Luego del traumático episodio de violencia con un pasajero a bordo, el chofer que dejó su colectivo a la deriva en Flores fue despedido. “Me arruinó la vida”, dijo sobre el hombre con el que peleó.

El chofer, identificado como Nicolás, manejaba un colectivo de la línea 113, que conecta Barrancas de Belgrano con San Justo cuando, a la atura de Flores, un pasajero comenzó a amenazarlo para que manejara más rápido.

“Me venía molestando la batería, el coche labura con la batería mínima, no podés andar fuerte”, explicó. Los insultos fueron escalando hasta que terminaron a las trompadas mientras la formación seguía andando y quedó a la deriva, durante tres cuadras, cruzando semáforos en rojo.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El chofer contó que el hombre lo amenazó de muerte y “estaba alcoholizado”. “Le puse de apodo ‘el diablo’. Me arruinó la vida”, profundizó Nicolás, quien también mencionó que intentó poner el freno de mano, pero “no enganchó”.

El boleto del colectivo aumenta un 10% en el AMBA

Ahora el colectivero admite su error, pide perdón y reclama que la empresa lo echó sin indemnización, tras 15 años trabajando allí. “Quiero pedir disculpas, mi error fue no poner el freno de mano. Podría haber causado un accidente y haber producido un desastre”, se lamentó.

El chofer dio mas detalles y contó que el colectivo tenia desperfectos, pero no pudo alertar a la empresa ya que eran cerca de las 23.30 del domingo. “Si denunciás que un colectivo anda mal, te acusan de no colaborar”. Además, denunció que no se hacían los mantenimientos correspondientes a las unidades.

Chofer de la línea 28 fue agredido en plena General Paz

La situación terminó con los dos protagonistas detenidos en la misa celda, durante mas de 24 horas. Respecto de la decisión de desvincularlo de su trabajo, Nicolás reclamó “tengo a mi hijo con discapacidad. No me pagaron nada”, y ahora pide que reconsideren su situación.

RG/LT