Otro femicida atroz en Moreno: descuartizó a su mujer y arrojó los restos en un campo

Un hombre fue detenido tras denunciar el secuestro extorsivo de su esposa, pero luego se quebró y terminó confesando que la había matado, descuartizado y arrojado su cabeza y el torso en un campo de Francisco Álvarez, partido bonaerense de Moreno, donde poco después fueron encontrados.

De acuerdo con la información que dieron voceros policiales y judiciales, los investigadores encontraron durante la madrugada de este sábado, en un campo ubicado en la avenida San Fernando del barrio El Quijote, de Francisco Álvarez, parte del cuerpo desmembrado de Nilda Rosa González Ojeda, de 29 años y madre de 5 hijos.

Una fuente consultada por la agencia de noticias Télam contó que el detenido, de 36 años y oficio de albañil, se acercó el viernes por la mañana a la Comisaría 4ta de Moreno (Cuartel V) para denunciar que se mujer había sido secuestrada y sus captores pedían un importante suma de dinero para liberarla.

Un día más tarde, el jueves por la noche, el hombre, llamado Juan Darío Sanabria Báez, se quebró y reveló que había matado a la joven a puñaladas y posteriormente descuartizado y desmembrado, para luego deshacerse de la cabeza y del torso en el medio del campo y de los brazos en un pozo ciego de la casa. Esa situación se dio donde la pareja convivía con sus hijos en una casa de la calle Azteca al 200 de mencionado municipio del conurbano bonaerense.

Los bomberos y especialistas de la Policía Científica trabajaron desde el viernes a la tarde hasta la madrugada de este sábado en el lugar para hallar el cuerpo de la mujer, mientras que los investigadores de la DDI de Moreno y General Rodríguez con funcionarios de las secretarías municipales de la Mujer y de Seguridad, se quedaron en la casa de la víctima para la contención de los menores y la familia.

Los operativos supervisados por la UFI 3 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez a cargo de la Dra. Luisa Pontecorvo en la causa caratulada como “Homicidio agravado por violencia de género y por ser cometido por un hombre contra una mujer. Femicidio".

Se especula que el móvil del homicidio habría sido una supuesta infidelidad.

El sábado 7 de diciembre fue hallado el cuerpo de una mujer de 28 años en el pozo ciego de su casa en la localidad de Batán, en las afueras de la ciudad de Mar del Plata.

La víctima fue identificada como Valeria Luján González, de 28 años. Horas antes del hallazgo, su padre reportó su desaparición en la comisaría 8va de Batán, acompañado por Sebastián Cechetto, de 46 y pareja de la víctima, debido a que se desconocía el paradero de la joven. El principal acusado es Cechetto, quien residía en la misma propiedad que la mujer.

González había sido vista por última vez durante la mañana del viernes cuando salió de su casa alrededor de las 8:30. Durante la jornada no se comunicó con nadie, lo que llamó la atención de su familia. Según informaron fuentes policiales a Télam, la mujer no había ido al cumpleaños de su madre y no respondía el teléfono.

El cadáver fue hallado en el pozo ciego detrás de la casa ubicada en la calle 133 y 122, sobre la ruta provincial 88, donde la mujer vivía con su pareja y el bebé de un año que tuvieron juntos.

Durante la madrugada del sábado, el padre ingresó a la casa de su hija para revisarla. Una vez allí, encontró la tapa de una cámara séptica interna corrida de lugar, por lo que decidió levantarla, revelando así el cuerpo de su González. Ante el descubrimiento, el hombre llamó al 911. Por su parte, los efectivos continuaron la búsqueda de Cechetto, quien tenía un negocio de herrería en Batán.

Días después la policía encontró al femicida caminando en un sector de Miramar, por lo que fue inmediatamente detenido, y ahora se aguarda su indagatoria ante la fiscal Romina Díaz a cargo de la UFI N 6.

