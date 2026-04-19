Pareja muerta en Rosario: una amiga habló de relación violenta

El caso sacudió a Rosario por varias razones: la edad de las víctimas y el giro que tomó la investigación en pocas horas. Sophia Civarelli y Valentín Daniel Alcida, dos estudiantes universitarios de 22 años, fueron encontrados sin vida en la madrugada del viernes en distintos puntos del centro, en un episodio que en un primer momento generó dudas y que ahora es analizado bajo una hipótesis mucho más compleja.

El joven fue hallado en la vía pública tras caer desde la terraza de un edificio ubicado en 3 de Febrero al 1100. Personal médico lo asistió y lo trasladó al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, donde murió poco después. Casi al mismo tiempo, efectivos policiales ingresaron al departamento que compartía con Civarelli, en 3 de Febrero al 2400, y encontraron a la joven sin vida, con una herida de arma blanca en el cuello.

La escena inicial dio lugar a distintas interpretaciones. Sin embargo, con el avance de las pericias y la recolección de testimonios, la fiscalía a cargo del caso comenzó a inclinarse por la hipótesis de un femicidio seguido de suicidio. El análisis de los teléfonos celulares y otros elementos secuestrados en el lugar permitieron detectar indicios de un contexto de violencia de género dentro de la pareja.

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En ese punto, el testimonio de una amiga de Civarelli tomó relevancia. En declaraciones al canal El Tres, sostuvo que la relación estaba marcada por los celos, la manipulación y episodios de agresividad que no siempre eran visibles hacia el exterior. Según relató, la joven le había confiado que, durante las discusiones, su pareja reaccionaba de manera violenta, con conductas que incluían golpes contra las paredes o hacia sí mismo.

La testigo sostuvo además que su amiga proyectaba alejarse de esa situación en el corto plazo. Había comenzado a pensar en independizarse y en reorganizar su vida lejos de ese vínculo. En ese contexto, consideró que un eventual intento de ruptura pudo haber derivado en una discusión previa al desenlace.

También descartó de plano la posibilidad de un suicidio por parte de Civarelli y planteó que el episodio debe entenderse dentro de una dinámica de violencia sostenida en el tiempo. Ese relato, sumado a los elementos técnicos reunidos en la causa, reforzó el cambio de enfoque en la investigación.

Durante el relevamiento en el departamento, los investigadores secuestraron además escritos atribuidos a Alcida, en los que intentaba explicar lo ocurrido. Esa versión, que apuntaba a un supuesto suicidio de la víctima, es ahora analizada en contraste con el resto de las pruebas.

Los cuerpos fueron trasladados al Instituto Médico Legal para la realización de las autopsias, en el caso de Civarelli bajo protocolo específico por femicidio. A su vez, se intenta precisar con mayor exactitud el momento en que ocurrió la muerte, ya que no se descarta que haya sido mucho antes del hallazgo.

Con la causa en pleno avance, la fiscalía busca reconstruir la secuencia completa de los hechos y profundizar sobre la relación, un aspecto que, según las primeras conclusiones, resulta determinante para entender lo ocurrido.