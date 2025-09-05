La Justicia solicitó que vaya a juicio oral la banda de supuestos mecánicos que realizó una serie de estafas a automovilistas en la Ciudad de Buenos Aires a plena luz del día, bajo la modalidad del "cuento del tío". Los acusados engañaban a sus víctimas haciéndoles creer que necesitaban algún tipo de arreglo en su auto que al final no realizaban, mientras que el caso tomó notoriedad porque entre los damnificados se encuentra el periodista deportivo Horacio Pagani.

El pedido fue realizado por el fiscal Juan Pedro Zoni, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°38, que requirió a la jueza Yanina Bernan, del Juzgado N°8 del mismo fuero, que los seis imputados sean enjuiciados por presunta asociación ilícita. En los distintos hechos, el funcionario judicial determinó que habrían logrado recaudar casi 10 millones de pesos.

Quiénes son los barras de River y otros clubes identificados en el acto de Javier Milei en Moreno

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

De acuerdo a la imputación, a la que tuvo acceso este medio, los acusados son cinco hombres y una mujer de nacionalidad peruana y una mujer argentina. Se trata de Juan David Hermoza Arica (de 27 años), Wilton Viera Reyes (40), Jhasmin Anabell Daniel Cornejo (32), Marín Alexander More Gallo (48), Freddy Junior Arica Hidalgo (22) y Jesús Alberto Murillo Olivares; y de Belén Jara, de 27 años.

Se cree que la organización cometió al menos seis estafas entre el 26 de agosto de 2023 y el 22 de abril pasado, al tiempo que se busca a otros cuatro prófugos. El episodio en el que le habrían realizado la maniobra al reconocido periodista deportivo ocurrió a mediados de marzo de este año.

La maniobra consistía en ofrecer un falso servicio para arreglar las supuestos inconvenientes en los autos -principalmente de la marca Toyota-, solicitando "presuntos repuestos" y luego los delincuentes estafaban a las víctimas, pidiendo dinero en efectivo o una transferencia. Pagani dijo en su denuncia que, mientras circulaba con su Toyota Corolla por el barrio porteño de Balvanera, fue abordado por uno de los imputados.

"'Guarda la rueda derecha', me gritó uno. Seguí una cuadra más, no le di bola. Pero cuando llego a la esquina de Rivadavia, otra persona me dice: 'La rueda derecha'. Y cuando le pregunté qué le pasaba, me dijo que se movía”, explicó a Radio Mitre. “No se movía un carajo el auto, pero bueno, me asusté un poco. Estacioné y justo venía un mecánico", continuó diciendo.

"Me dijo que se estaba yendo a comer, pero miró y dijo 'uy, la rueda'. Y yo no entendía qué tenía la rueda. Metió la mano por atrás de la rueda y sacó una tuerca llena de grasa", agregó. Luego, precisó que otras dos personas se acercaron y se también se hicieron pasar por mecánicos, pidieron "un repuesto en una casa que estaba a la vuelta", simularon arreglar el problema y le cobraron 1.850.000 de pesos.

Inicialmente, los estafadores intentaron cobrarle $2.500.000, pero tras una negociación, le exigieron $1.600.000 por la supuesta reparación. Posteriormente, otro integrante del grupo le solicitó una transferencia adicional de $250.000 por la "mano de obra".

Tras los sucedido, Pagani contó que fue a un mecánico amigo para consultarle sobre la reparación y éste le indicó que no le habían hecho nada a su auto: "‘Te pusieron grasa en el que tenías y no te hicieron nada. Esto no se rompe nunca’, me explicó. No pude dormir esa noche. Fue mucha plata".

Cómo operaba la banda de los falsos mecánicos

Tras la denuncia, agentes de la División Investigaciones Comunales (DIC3) llevaron diversas tareas de campo y analizaron las cámaras de seguridad de la zona, identificando a algunos de los integrantes de la agrupación y los lugares por los que se movía. La Policía de la Ciudad dio con el paradero de dos de los involucrados y los siguieron hasta una dirección ubicado en el barrio porteño de San Cristóbal.

En esa zona se encontraron con otros tres sospechosos que manipulaban un vehículo marca Toyota. Tras corroborar que se trataba de otra aparente estafa, los oficiales intervinieron y determinaron que eran ciudadanos peruanos, de entre 27 y 46 años. En ese momento, los sorprendieron in fraganti intentando hacer "el cuento del tío" a un hombre de 67 años que circulaba solo.

Robos de autos con inhibidores: qué medidas tomar para prevenirlos en Córdoba

Al igual que en el caso de Pagani, el dueño del auto destacó que uno de los hombres le había avisado que había un inconveniente en una rueda, por lo que le brindó su ayuda. También dijo que solicitaron un adelanto de 5.000 pesos mientras esperaban un "repuesto".

La investigación permitió identificar otros cinco episodios con un patrón similar, en zonas como Abasto y barrios como Villa Crespo, Chacarita y Paternal. Tras el episodio en San Cristóbal, los efectivos hallaron en una requisa 17 repuestos de distintos automóviles, cuatro herramientas, dos frascos de aerosol, un frasco de grasa, un rollo de film, una gorra azul, dos retazos de tela engrasados y un par de anteojos negros, además de dinero en efectivo.

"En todos los episodios se verifican los elementos típicos del delito: la existencia de un ardid cuidadosamente diseñado (fingir un desperfecto vehicular, aparentar una reparación inmediata y exigir el pago de insumos o servicios inexistentes), la inducción en error de la víctima, y finalmente una disposición patrimonial perjudicial materializada en transferencias electrónicas o entregas en efectivo", sostuvo el fiscal Zoni en su pedido.

FP