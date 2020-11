¿Qué pasó con Pilar? Su familia asegura que el novio la tiró por el balcón, pero el acusado sigue libre

La familia de Pilar Riesco (21), la joven que murió al caer del cuarto piso de un edificio del barrio porteño de Nueva Pompeya en medio de una discusión con su novio, siente que la justicia los abandonó. Hace siete meses que el principal sospechoso por el caso está libre y ahora ellos aseguran que la causa no avanza.

"Nos sentimos abandonados por la Justicia, hace ocho meses que pasó esto y no tenemos justicia", dice a PERFIL, Federico Riesco, uno de los hermanos de la joven que falleció en extrañas circunstancias, el domingo 15 de marzo a las 3 de la tarde.

Ese día, Pilar discutió con su pareja, Patricio Reynoso (31), un joven que trabaja en la distribuidora de helados de su familia, y terminó cayendo por el balcón de un departamento de la calle Alagón al 300. Según los investigadores, la pareja discutió la noche anterior y, cerca de las 3 de la tarde del domingo, cuando se despertaron, volvieron a pelearse. Lo que pasó a esa hora es lo que la justicia todavía no logra dilucidar.

El 15 de marzo pasado Pilar Riesco murió al caer de un cuarto piso de un edificio de la calle Alagón al 300.



El novio de Pilar fue detenido ese mismo día. Pero cuarenta días después salió en libertad por falta de mérito, aunque todavía continúa bajo investigación. Según declaró Reynoso, Pilar se quitó la vida, una versión que no convence a los investigadores ni a la familia de la víctima.



"Hay pruebas suficientes que lo incriminan. Por ejemplo, la principal testigo, que es amiga del acusado hace más de diez años, declaró que vio a mi hermana cuando se tiraba, pero los relatos se pisan y no coinciden. Además, la geolocalización del teléfono celular de la testigo indica que el horario impacta en una celda que no es la que corresponde, y que está a 16 cuadras de donde ella decía que estaba. Por eso, nosotros consideramos que se trata de un falso testimonio", cuenta el hermano de la víctima.

Quién es el acusado

El sospechoso por la muerte de Pilar tiene un perfil violento y varios antecedentes. El 7 de abril de 2019, por ejemplo, fue noticia por un video viral que circuló en las redes sociales y llegó a todos los noticieros. En las imágenes se lo ve a en primer plano con un palo en la mano. Está furioso. Se acababa de bajar de una Renault Capture y amenaza al conductor de un colectivo. La escena parece extraída de la película “Relatos salvajes”.

“Gordo ortiba, gordo ortiba”, le grita al chofer mientras con el palo le destroza los dos espejos retrovisores. Un pasajero filma el ataque con su celular, pero eso no lo hace retroceder. Como si no hubiera pasado nada, regresa a su auto, guarda el palo en el baúl y escapa de la zona.

El acusado por la muerte de Pilar atacó con un palo a un colectivero el 7 de abril de 2019.

A partir de la difusión de ese video, el agresor pudo ser identificado por las autoridades. Lo ubicaron en una heladería de la avenida Belgrano, donde se lo notificó de la causa que se le había iniciado por “daños”.

"Este señor destruyó a mi familia", dice el hermano de Pilar y agrega que, además de la causa por el ataque contra el colectivero, tiene otra por tenencia de droga.

En su declaración indagatoria, Reynoso le explicó a la jueza en lo Criminal y Correccional Nº 51, Graciela Angulo de Quinn, y al fiscal penal Martín López Perrando, cómo fue que supuestamente su novia terminó cayendo por el balcón del cuarto piso.

Patricio Reynoso y Pilar Riesco.

Según su versión, Pilar se sentó en la baranda, pasó una pierna, después la otra y se tiró. “Se quiso suicidar”, fueron las palabras que utilizó para explicar cómo terminó cayendo al vacío. ¿Por qué discutieron? El acusado reconoció que las peleas entre ellos eran frecuentes y recordó que en la última discusión ella lo increpó y le dijo que “no lo quería más”.

Sin embargo, las pericias no avalan esta teoría. En la baranda, por ejemplo, no detectaron huellas dactilares ni gotas de transpiración. Además, de acuerdo a los dichos del acusado, Pilar lo habría amenazado con un cuchillo, pero los especialistas tampoco detectaron rastros que sostengan esta afirmación.

Otro dato relevante es que Pilar no tenía antecedentes suicidas ni jamás manifestó intenciones de quitarse la vida. Estaba feliz: había retomado sus estudios de Recursos Humanos en la Universidad de la Marina Mercante y conseguido trabajo como empleada en un banco, gracias a la ayuda de uno de sus hermanos.

El informe de autopsia

La operación de autopsia detectó lesiones de defensa tanto en el cuerpo de la víctima como en el del acusado. Sin embargo, la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional no las tuvo en cuenta a la hora de dictar la excarcelación de Reynoso.

"Para la Cámara es como si eso no hubiese existido. El -por el novio de Pilar- tenía un rasguño en el cuello; es más que obvio que mi hermana se estaba defendiendo, Pilar pesaba 52 kilos y el 92. Además, en la puerta del departamento encontraron su cartera. Nosotros pensamos que ella se quiso escapar y lamentablemente no tuvo opción. Acá hay algo raro que no me cierra. Las pruebas son más que contundentes para que esta persona esté, mínimamente, con prisión preventiva. No me cierra cómo fue que la Cámara actuó tan mal, con tan poco profesionalismo", dice Federico.

Pilar se había anotado para cursar la carrera de RRHH en la Universidad de la Marina Mercante.

Desde que recuperó la libertad, Reynoso no se acercó a la familia de Pilar. Ni para contar su versión ni para darles el pésame. "Ni él ni nadie de su familia habló con nosotros -confiesa el hermano de la víctima-. Ni siquiera un conocido. Creo que no hay corazón".

"Yo me pregunto hoy, después de ocho meses, qué dice la justicia, qué hizo la Justicia. Como se ocuparon de la muerte de mi hija. Espero que muchos argentinos de bien me ayuden a lograr justicia por Pilar. Estamos solos, y solo los argentinos nos pueden ayudar", escribió días atrás Adriana Chiaverano, la mamá de Pilar, en sus redes sociales.

A ocho meses de iniciarse la investigación, la causa está caratulada como “homicidio sobre muerte dudosa”. Ante la falta de respuestas de la Justicia, la familia de Pilar anunció que el próximo viernes 27 de noviembre se concentrarán, a las 19 horas, en el Congreso de la Nación.

"Mi hermana era una persona de luz, alegre, con muchas ganas de crecer. Estaba muy contenta con el banco. Era un gran paso luego de todo lo que había sufrido. Esta persona la metió en el consumo siendo 10 años mayor que ella y yo no voy a parar hasta que se haga Justicia", promete Federico.