Rechazaron la excarcelación del policía que mató a Thiago Correa en un tiroteo con ladrones

La Justicia rechazó este viernes el pedido de ex carcelación del agente de la Policía Federal Facundo Aguilar Fajardo, acusado de haber causado la muerte de Thiago Correa, el nene de 9 años que recibió un disparo en la cabeza durante un tiroteo con delincuentes en el partido bonaerense de La Matanza. El hecho ocurrió mientras el efectivo se enfrentaba a tiros con cuatro hombres armados que intentaron asaltarlo a él y a su madre. Uno de los proyectiles disparados por el agente rebotó en el asfalto y terminó impactando contra la víctima, que falleció horas después.

El joven uniformado, de 21 años, está imputado por el delito de “homicidio simple con dolo eventual”, una figura que contempla penas de entre 8 y 25 años de prisión según el artículo 79 del Código Penal. Según confirmaron fuentes judiciales a la agencia Noticias Argentinas, Aguilar Fajardo continuará detenido mientras avance la investigación a cargo del fiscal Diego Rulli. Durante su declaración, el policía dijo que “prefería que lo maten a él antes de que Thiago hubiese muerto” y que la tragedia se originó por el accionar de los ladrones.

“Si no hubiese sido por estos cuatro delincuentes que querían matar a mi madre y a mí, no hubiese actuado, y hoy Thiago estaría vivo”, aseguró el imputado durante su testimonio. El efectivo afirmó que disparó “focalizado” en los agresores con el objetivo de alejarlos del lugar y describió la escena como “una zona muy oscura”, con obstáculos visuales que dificultaban la visión, como postes, paradas de colectivos y comercios. “Imposible que haya visto”, agregó al intentar justificar su accionar.

El caso generó una fuerte conmoción tanto por el desenlace fatal como por el perfil del imputado, quien también relató ante la fiscalía que desde el día del hecho no puede dejar de pensar en su propio hermanito de 11 años. “Que le pase lo que le pasó a Thiago, o que en pleno robo resulte herido o muerto… es algo que no me deja dormir”, expresó conmovido. La causa se centra ahora en reconstruir con precisión la dinámica del tiroteo y las responsabilidades de cada involucrado.

En paralelo, este miércoles fue detenido Joaquín López Otto, el cuarto integrante de la banda delictiva, que estaba prófugo desde el día del hecho. Fue localizado por la Policía en la zona de Calle 900 y Avenida Central, en el barrio Villegas de Ciudad Evita. En el enfrentamiento murieron Brandon Corpus, de 18 años, quien recibió seis disparos, y resultaron heridos Uriel Montenovo (21), baleado en una pierna, y Uriel Leiva, que recibió un disparo en el abdomen y permanece en estado crítico. La Policía Científica halló en la escena un revólver calibre .38 sin numeración, una vaina servida y rastros de sangre del menor a casi 200 metros del lugar del tiroteo.

Thiago salvó cuatro vidas a través de la donación de órganos

En medio del inmenso dolor por la muerte del niño de 9 años, sus padres decidieron donar sus órganos. El Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai) informó que esa decisión permitió salvar o mejorar la calidad de vida de cuatro personas que estaban en lista de espera.

“El corazón lo recibió un nene de 4 años; el riñón izquierdo, un nene de 5; el hígado se implantó en una nena de 13; y el riñón derecho, en una mujer de 46”, detallaron desde el Incucai, según compartió la madre del menor, Daira Medina, en sus redes sociales. “Thiago salvó vidas”, escribió, al compartir la noticia en uno de sus estados de WhatsApp. El procedimiento se llevó a cabo en el Hospital de Niños de San Justo, donde el chico falleció tras ser trasladado en estado crítico.

“Yo no tuve la oportunidad con Thiaguito, pero decidí dar oportunidad a las personas que también estaban en riesgo de vida y necesitaban un órgano. Así que colaboré con eso y estoy muy orgullosa de la decisión que tomamos junto al padre”, expresó Medina en diálogo con C5N. Reconoció que fue una elección extremadamente difícil, pero motivada por la esperanza de transformar el dolor en una acción de amor hacia otros.

“Me gustaría que esta nota llegue a las personas que recibieron los órganos de mi hijo, para que podamos contactarnos con ellas”, agregó la madre, quien también sueña con conocer algún día al niño que hoy vive gracias al corazón de Thiago. “Ver al nenito con el corazón de mi hijo latiendo… Es una manera de poder sentir a Thiago latiendo en otro cuerpo", concluyó.

