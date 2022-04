Fue secuestrada y violada por dos días pero fue rescatada por una foto: "Cualquier cosa, estoy con éste"

Un mujer rosarina fue secuestrada y violada durante dos días tras conocer a un hombre en un boliche. La mujer logró ser rescatada debido a que a modo de prevención, envió una foto con el presunto abusado antes de irse con él.

El detenido, de 57 años, y la víctima, de 30 años, se conocieron en un boliche de Rosario. La mujer decidió irse con el hombre, pero terminó siendo secuestrada durante dos días en los cuales fue abusada sexualmente.

Después de 15 años logran probar cómo fue el abuso sexual a una niña

La joven fue encontrada en la localidad vecina de Roldán en el domicilio del hombre. El operativo fue impulsado por la familia de la joven que había denunciado que no tenía contacto con la joven desde el pasado viernes, cuando salió a bailar a un boliche rosarino.

Personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) encontraron el domingo por la noche al presunto violador y a la víctima en estado de nervios.

El hombre de 57 años fue detenido.

La mujer afirmó que estaba allí desde hace dos días contra su voluntad y que había sido abusada sexualmente en reiteradas oportunidades. También dijo que le había pedido al hombre que la lleve a su casa, pero éste se negó.

Según las primeras informaciones, la joven pudo comunicarse con se hermana cuando el hombre se fue de la casa para hacer unas compras. Le mandó un mensaje de Whatsapp que decía lo siguiente: “No sé dónde estoy, no me llamen, este hombre no me quiere llevar a Rosario”.

Una mujer contó la pesadilla de "acoso y abuso sexual virtual" que vivió en metaverso

La foto que resultó clave

En el boliche, la mujer le pidió al fotógrafo del boliche que los retratara. Su idea era señalarle el nombre y la imagen a una amiga para informarle con quién estaba por si pasaba algo.

Al llegar al lugar, la Policía le preguntó al hombre si conocía a la mujer, pero él lo negó. En ese momento, notaron que la mujer estaba dentro.

ED