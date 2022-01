Se recuperaba de un accidente y murió 10 minutos antes de reencontrarse con su mamá

Lourdes Juárez sufrió un grave accidente de tránsito el 21 de noviembre de 2021 en Mar del Plata cuando un automovilista alcoholizado impactó la moto en la que ella viajaba con su novio. El joven falleció 48 horas después del hecho y ella estuvo en coma hasta el 22 de diciembre, día en el que despertó.

La joven evolucionaba favorablemente y ya había sido trasladada a terapia intermedia. Sin embargo, el pasado viernes 21 de enero, luego de dos meses, falleció de forma repentina en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) Dr. Oscar Alende de Mar del Plata.

Familiares y amigos conmocionados por la muerte de la joven exigen explicaciones y responsabilizan a la institución por su muerte. Reclamos que se intensifican debido a que, en primera instancia, desde el centro de salud informaron que Lourdes falleció por una complicación en la traqueotomía, para luego decir que realmente había fallecido tras contagiarse de coronavirus.

“Estaba bárbara y de repente me dicen que se murió. Y nadie me explica nada. Se lavan las manos”, declaró su madre en diálogo con la prensa. Por otra parte, miembros de su familia aseguran que el cuerpo presentaba golpes y, además, varias páginas habían sido arrancadas del cuaderno con el que Lourdes se comunicaba. Entre sus relatos encontraron uno que decía "desde el sábado no me bañan", indicando que hacía prácticamente una semana no recibía aseo por parte del personal.

"Cuando entramos a verla nos encontramos con que tenía un moretón en el pómulo, con todo su cabello mojado (la bañaron después de que falleció), a su cuaderno le faltaban hojas y nadie nos puede explicar qué fue lo que pasó! Nos han dado distintas versiones y sólo queremos saber la verdad", escribió Cielo Grebol, hermana de Lourdes, en redes sociales.

Grebol también denunció el hecho a través de una publicación abierta en Facebook. Comenzó relatando que cuando la joven llegó al hospital "nos dijeron de desconectarla dos veces, le daban tres horas de vida y a menos de una semana empezó a mejorar enormemente. Empezó a caminar, a poder hablar, moverse, escribir, reírse y la bajaron a terapia intermedia". Posteriormente, agrega su hermana, Lourdes estuvo aislada 15 días ya que habían detectado casos de Covid-19 en terapia y, a pesar de que tres testeos le habían dado negativo, sólo podían saludarla a través de una ventana.

"La peleó como una guerrera desde el primer día, tuvo muchísimos pre infartos e infartos y siguió, con un pulmón explotado y el otro fisurado, también siguió. La gente que nos conoce desde adentro del hospital nos dice que es impresionante como ella fue saliendo de todo, entonces no entendemos, si ella estaba bien, la veíamos bien, ¿QUÉ FUE LO QUE PASÓ? (...) QUEREMOS RESPUESTAS", continuó narrando la publicación.

En otro posteo, Grebol adjunta una foto del cuaderno de Lourdes y explica "esto lo escribió a las 9 de la mañana, ella supuestamente falleció 11:20". En la imagen se lee de puño y letra de la joven fallecida: "Mami (..) me trajeron buenas noticias, que voy a poder verte y abrazarte, cómo estoy haciendo para mejorar día a día es el amor hacia ustedes".

Este domingo 23, amigos y familiares se movilizaron para pedir justicia y que se esclarezcan las circunstancias de su fallecimiento.

AS. cp