Denuncia por mala praxis: una nena fue al hospital por un raspón y tres días después murió

Danae Olguín, de 6 años, fue a una guardia del hospital de Río Cuarto el 5 de enero debido a un raspón en la rodilla provocado al patinar. Sin embargo, inexplicablemente para sus padres, Hugo Olguín y Karen Baldobino, el cuadro se agravó rápidamente y en 72 horas la nena murió.

Ambos denuncian presunta mala praxis contra las dos instituciones sanitarias que atendieron a la menor; ya que el acta de defunción indica que Danae falleció por un "shock séptico" y no por covid-19, como afirmaron desde el hospital.

En declaraciones al diario El Puntal, la mamá contó que a principios de enero llevó a la nena al Hospital Municipal Tomás Ponsone de Coronel Moldes a tratar el raspón que le dolía. Danae presentaba desde el día anterior un cuadro de fiebre y dolor en la zona de la rodilla que no mejoraba, ni siquiera con ibuprofeno. No obstante, la menor no fue atendida de inmediato sino que tuvo que esperar pese a las quejas de dolor. Cuando fue vista por un pediatra la medicaron por un cuadro febril, pero no hubo control sobre la rodilla.

Al día siguiente la madre volvió al hospital porque "la nena seguía con dolor", y nuevamente demoraron en asistirla. Luego de ser atendida por dos médicas de la guardia, se le realizó un estudio a la menor que reveló una posible infección. Entonces la pequeña fue trasladada hasta el Hospital San Antonio de Padua de Río Cuarto, en compañía de su abuela puesto que Baldobino había dado positivo en el hisopado previo y no pudo ir.

"Ningún médico me llamó, yo era la que llamaba a mi mamá todo el día para saber cómo estaba mi hija. El viernes ella estaba bien, había comido y se había bañado, pero los médicos no se lo hacían, recién le hicieron todo cuando ella estaba grave, cuando entró a terapia intensiva, cuando ya era tarde. Se dejaron estar", lamentó la mujer.

Un nene murió por la picadura de un alacrán en Corrientes y la familia denuncia mala praxis

A los padres de Danae les avisaron de la noticia de la muerte de su hija sin mucha información más que que la menor tenía una infección provocada por una bacteria de la rodilla y que eso se había combinado con el COVID-19 que tenía. "Yo entregué a la nena bien, y la devolvieron muerta", dijo Karen.

"Mi hija no fue bien atendida. Ni siquiera es cierto que fuimos a las 11 al Hospital, ni después las 6 de la tarde. Fuimos mucho antes y tuvimos que esperar porque no nos querían atender", sostuvo al respecto, y agregó: "Yo no necesito la ayuda de ellos", en referencia al comunicado que publicó la Municipalidad de Coronel Moldes a partir de la difusión del caso de Danae en la que expresaron: "Consternados y afligidos por el dolor de su familia, quedan a disposición de todos ellos, en lo que pudiere serles útil, a la vez que manifiesta su irrevocable decisión de colaborar con las autoridades judiciales en pos de lograr el esclarecimiento de las circunstancias del deceso de la menor".

Baldobino afirmó: "Tuve mucha ira y mucha bronca cuando vi el comunicado, porque las cosas no fueron así. Mi marido y yo estamos muy mal psicológicamente pero vamos a ir hasta las últimas consecuencias para saber qué paso con mi hija".

Denuncia por mala praxis: el caso de la periodista Verónica Janowicz

"Yo sigo sosteniendo que hubo un abandono total de persona y mala praxis. A mi nena la podrían haber salvado. Yo no gano nada haciendo todo esto, porque a mi hija no me la devuelven, pero esto no tiene que volver a suceder con nadie más", concluyó la mujer.

Luego de las denuncias al Hospital Municipal Tomás Ponsone de Coronel Moldes y al Hospital San Antonio de Padua de Río Cuarto el día 12 de enero, ahora se reveló una nueva información sobre el acta de defunción de Danae, donde el abogado querellante en la causa Sergio Bernal Valverde indicó: "En el acta de defunción sale que la causa de muerte de la niña fue un ‘shock séptico’, no dice que fue Covid".

Un shock séptico refiere a una infección generalizada, lo que hace que esta información se vuelva vital para la denuncia que los padres de la menor vienen haciendo ante la justicia y el fiscal de la causa, Daniel Miralles.

mm cp