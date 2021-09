Desde el 12 de julio la periodista Verónica Janowicz vive un calvario. Es que la mujer tenía que hacerse una operación programada para sacarse el útero y le perforaron el uréter. Así, Janowics se suma a la lista de profesionales de los medios que denunciaron mala praxis, teniendo como máxima tragedia el caso de Débora Pérez Volpin.

Vídeo | Denuncia por mala praxis: el caso de la periodista Verónica Janowicz

“A mi me operó el médico Federico Bianchi, quien es jefe de ginecología del Sanatorio Güemes”, dijo Verónica Janowicz, quien luego completó: “Cuando me enteré de que me perforaron el uréter me dijo que el que lava platas rompe platos”.

“Me dijo que son cosas que pasan, tengo que dormir con medicación porque cada 30 minutos tengo que ir al baño”, completó la entrevistada. “Me escribió mucha gente y les quiero agradecer a todos muchísimo por su apoyo”, dijo la periodista entre lágrimas.

Según la Organización Mundial de la Salud, una de cada cinco personas muere en una intervención quirúrgica, cuatro de cada diez pacientes sufren daños en la atención primaria de salud y se producen cinco muertes por minuto por falta de seguridad sanitaria. El informe también destaca que el 60% de dichas consecuencias podrían evitarse.