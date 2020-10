Polémica en Mar del Plata por el traslado de un paciente con coronavirus a un hospital porteño

Una fuerte polémica se desató luego de que un hombre que estaba internado con coronavirus en el Hospital Interzonal General de Agudos Oscar Alende de Mar del Plata fue derivado a un sanatorio porteño. Un funcionario provincial señaló que fue por falta de camas, pero voceros del Municipio aseguraron que se trató de "una decisión particular" y negaron que se haya producido un colapso en el centro asistencial.

El protagonista del operativo fue un hombre de 56 años, infectado con COVID-19, que se encontraba en la sala general de internación del centro hospitalario de Juan B. Justo al 6700. El director de la Zona Sanitaria VIII, Gastón Vargas, sostuvo que el traslado se decidió al no haber camas disponibles de terapia intensiva. Fue trasladado en avión sanitario al Sanatorio Antártida, propiedad del Sindicato de Choferes de Camiones

"La realidad es que estamos al límite. No estamos bien a nivel sanitario. El sistema viene estresado. Ante esta situación, se reaccionó y se solucionó", dijo el funcionario, que habló de un 80% en la ocupación de camas en declaraciones al sitio del diario La Capital.

Sin embargo, desde el Municipio de General Pueyrredón manifestaron "sorpresa por habernos enterado por los medios del traslado de una persona, ya que el SAME Municipal no intervino (lo trasladó una ambulancia de SAME Provincia) ni se avisó a la secretaría de Salud".

"Entendemos que el traslado se debió a una decisión particular y no a un colapso sanitario en el HIGA según evidencia el último parte difundido por esa institución sobre el uso de camas UTI", explicaron voceros del partido del General Pueyrredón.

El intendente local, Guillermo Montenegro, por otro lado, manifestó su fastidio en mensajes que se conocieron en redes sociales por lo que consideró como "una operación mediática".

Pasadas las 23:20, un avión Cessna Caravan, que depende de la administración de la Provincia de Buenos Aires, partió desde el Aeropuerto Internacional Astor Piazzolla con el hombre a bordo con destino al aeropuerto El Palomar, del municipio de Morón: luego fue ingresado al Sanatorio Antártida, propiedad del Sindicato de Choferes de Camiones y que rubricó un convenio para asistir a la Provincia en caso de ser necesario.

Dirigentes de la Federación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales de la Provincia de Buenos Aires (Fecliba) habían asegurado que las principales instituciones privadas de la ciudad atlántica estaban con una "ocupación máxima de las áreas Covid".

No obstante, la secretaria de Salud de General Pueyrredón, Viviana Bernabei, quien había señalado que la ocupación de camas para pacientes con coronavirus solamente oscilaba el 55 o el 60%.

