Secuestran 280 kilos de cocaína en operativos en el GBA y la Ciudad

La lucha contra el narcotráfico sumó un nuevo golpe en el AMBA. En el marco de una investigación impulsada por la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) y coordinada con el Ministerio de Seguridad Nacional, efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) secuestraron más de 280 kilos de cocaína en una serie de operativos desarrollados en el Gran Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La investigación comenzó luego de detectar a un ciudadano de nacionalidad peruana señalado como proveedor de drogas a diferentes bandas narco. Con tareas de inteligencia y seguimiento, los agentes de la División Operaciones Federales de la Superintendencia de Investigaciones contra el Narcotráfico lograron identificar una reunión clave entre este hombre y un supuesto comprador argentino en la localidad de Ituzaingó.

En el lugar, los investigadores interceptaron el vehículo en el que se trasladaba el ciudadano de nacionalidad peruana y hallaron 60 ladrillos compactos de cocaína, con un peso superior a los 65 kilos. El Juzgado Federal de Villa Mercedes, a cargo del juez Juan Carlos Nacul, convalidó el procedimiento y autorizó nuevos allanamientos sobre domicilios vinculados a los sospechosos.

El mayor hallazgo se produjo en una vivienda de la localidad de Moreno, donde se secuestraron 200 ladrillos de cocaína de máxima pureza, con un peso total de 216 kilos, de similares características a los incautados en Ituzaingó.

En simultáneo, se desplegaron requisas en ocho inmuebles: cinco en la Ciudad de Buenos Aires (en calles Av. San Juan, Holmberg, Virrey Ceballos, Venezuela y Peña), y tres en el conurbano bonaerense, incluyendo propiedades en Bosques (Florencio Varela) e Ituzaingó. Según estimaciones oficiales, la carga tiene un valor superior a 1,5 millones de dólares.

En estos procedimientos fueron detenidos tres hombres, además del peruano que había sido interceptado inicialmente. También se incautaron armas de fuego (dos pistolas calibres 40 y 22, y un revólver calibre 38), gran cantidad de municiones, dinero en efectivo ($ 2.280.000 y US$ 1.300), 18 teléfonos celulares, cuatro automóviles y dosis de marihuana junto con seis plantas de cannabis. Todos los detenidos quedaron a disposición de la Justicia acusados de violar la Ley Nacional de Drogas.

Un antecedente cercano. El operativo de la PFA se suma a otro procedimiento de gran magnitud ocurrido días atrás en la localidad bonaerense de Monte Grande, donde Gendarmería Nacional secuestró 444 kilos de cocaína que estaban ocultos en un camión cargado con bananas.

En ese caso, los gendarmes interceptaron una camioneta que oficiaba de puntero y un camión con patente boliviana que había ingresado a un domicilio para realizar el traspaso de la droga. Dentro de las bolsas transportadas hallaron 420 ladrillos de cocaína.

El operativo, ordenado por el Juzgado Federal N° 1 de Lomas de Zamora, derivó en dos allanamientos adicionales y en la detención de cuatro personas —tres de nacionalidad boliviana y un argentino— además de la incautación de vehículos, celulares y documentación.