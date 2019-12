La desgarradora última llamada de Fiorella Furlán: "El agua me lleva el auto y no me puedo bajar"

Fiorella Furlán, la joven de 22 años que murió en Paraná, Entre Ríos, al caer a un arroyo con su auto el sábado 14 de diciembre y cuyo cuerpo fue encontrado el lunes 16, alcanzó a hacer una llamada telefónica a su familia momentos antes de que la corriente arrastre el vehículo.

"El agua me lleva el auto y no me puedo bajar", le manifestó la chica a su padre en dicha conversación en el momento en que la Suzuki Fun que conducía era llevada por la correntada. Así lo confirmó el cuñado de la víctima, Diego González, en diálogo con Todo Noticias.

El familiar contó que Furlán se comunicó con su papá desde el lugar exacto donde el agua empezó a arrastrarla. Además, agregó que un vecino que vio avisó al sistema de emergencias 911. "Ella llega a identificar el lugar justo donde sucede todo. El padre le dice que salga, que rompa un vidrio, que haga lo que sea, que se olvide del auto. Ella le responde que no puede, que la puerta está trabada y que no puede bajarse. Luego le advierte que cayó en el arroyo. Ahí fue cuando se cortó la comunicación", relató.

Fiorella Furlán tenía 22 años. Foto: Facebook

El hombre manifestó también que los padres estaban preocupados porque ella quería manejar a pesar de la intensa lluvia. "Recién la dejaron ir cuando mejoró el tiempo. Los padres la retuvieron en la casa, ella salió cuando había aflojado la lluvia. En ese momento le dijeron: 'Bueno, andá si querés, pero mantenenos al tanto. Avisanos cuando llegues'".

Luego se produjo la llamada mencionada anteriormente y acto seguido, la desaparición del auto que fue hallado horas después vacío y con su parabrisas roto. Un vecino del lugar presenció el hecho y pidió ayuda al llamar al 911. "Me toca muy de cerca porque vi cómo se cayó al agua, corrí y me metí en el lecho del arroyo donde el agua me daba a la cintura, pero la vegetación no me dejó avanzar", sostuvo el testigo en declaraciones al medio local El Once. "Ella iba con el celular encendido porque se veía la luz adentro del auto mientras flotaba y se la llevaba la correntada", añadió.

El cuerpo de Fiorella fue encontrado el lunes 16 de diciembre tras dos días de búsqueda. Foto: Facebook Flavia Furlán

El cuerpo de Fiorella fue encontrado el lunes pasado el mediodía en el río Paraná, en el barrio Bajada Grande. Sus familiares reconocieron las prendas que llevaba la joven al momento de caer al arroyo.

En su búsqueda participaron bomberos; buzos tácticos; personal policial; vecinos y navegantes en Paraná, Diamante, Victoria, Rosario y San Lorenzo. La autopsia realizada a su cuerpo determinó que la mujer falleció como consecuencia de asfixia por inmersión, es decir que su deceso se produjo por ahogamiento.

Despedida. Familiares de la joven emitieron un texto que difundieron en sus redes sociales donde sostienen: "La familia de Fiorella Furlán agradece todo el apoyo que recibió de la comunidad de Paraná y de los equipos de rescate que los acompañaron en esta situación dolorosa. Valoran enormemente las manifestaciones de amor que han recibido y piden que les permitan transitar este tremendo momento en la intimidad familiar".

F.D.S./FeL