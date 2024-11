Un dron explotó este jueves cerca de la Embajada de Israel, situada en la Avenida de Mayo al 700, en el barrio porteño de Montserrat. A raíz del hecho, se desplegó un amplio operativo de seguridad comandado por la Policía Federal y luego supervisado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien se acercó al lugar. Sin embargo, la funcionaria descartó que haya sido un posible ataque, aclarando que el episodio ocurrió debido a la "imprudencia de un usuario".

“Un dron explotó cerca de la Embajada de Israel. Me hice presente para analizar la situación, reunirme con el embajador Sela y supervisar las medidas necesarias”, escribió Bullrich a través de su cuenta de X (antes Twitter). “Llevamos tranquilidad a la población: se confirmó que no se trató de un ataque, sino de la imprudencia de un usuario particular. La investigación continúa para esclarecer lo sucedido”, añadió, a la par que adjuntó una foto con el canciller de Israel en la Argentina, Eyal Sela, con el objetivo de ponerle paños fríos a la situación.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El hecho tuvo lugar cerca del mediodía, cuando un dron cayó frente a la Embajada de Israel por motivos que aún están siendo investigados. Personal de explosiones de la Policía Federal Argentina arribó al lugar y activó un protocolo de seguridad por la cercanía de la sede diplomática. También participaron oficiales de la Policía de la Ciudad y de Bomberos, quienes colaboraron mientras se llevaba a cabo la inspección.

Las fuerzas de seguridad se orientaron a saber si el artefacto tecnológico estaba abocado a la toma de imágenes o alguna actividad vinculada a la embajada. Al respecto, fuentes cercanas a las fuerzas de seguridad atribuyeron el suceso a un accidente suscitado en medio de un rodaje, según consignó La Nación. En ese sentido, una productora se encontraba filmando con el dron por Avenida de Mayo, siendo que la batería del artefacto se habría recalentado, por lo que el dispositivo cayó al suelo. Sumado a esto, indicaron que el dueño de la aeronave se presentó frente a las autoridades, a quienes les explicó que perdió el control y estrelló el vehículo aéreo.

La Cámara de Comercio Argentino Israelí debió reorganizar un evento por los protocolos de seguridad

En paralelo, la sede diplomática tuvo que reorganizar un evento que tenía previsto para la tarde junto a la Cámara de Comercio Argentino Israelí (CCAI). Se trata de la entrega de los premios Israel Innovation Awards, realizado por la embajada, la CCAI y la Secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación, con apoyo de distintas empresas argentinas e israelíes.

Según informaron desde la organización, se activaron los protocolos de seguridad debido a la presencia del dron cerca de la embajada. De esa manera, a raíz de las instrucciones de seguridad recibidas de organismos competentes en Israel, debieron reducir el número de presentes en el encuentro. Por ese motivo, dispusieron que no se presenten medios ni periodistas acreditados.

Gran operativo policial en la Embajada de Israel por un bolso sospechoso

Durante el evento, que se llevará a cabo a las 19, se premiarán a los mayores importadores y exportadores del vínculo bilateral entre Argentina e Israel. Dentro de los invitados se encuentran personalidades destacadas del mundo de la política y los negocios.

La iniciativa busca identificar los proyectos argentinos más innovadores para impulsar su vinculación con las empresas israelíes que trabajan en temáticas vinculadas y así potenciar los procesos de desarrollo tecnológico de ambos países. Su objetivo es la promoción de las relaciones y del intercambio bilateral entre ambas naciones, a través de la vinculación entre entidades públicas y privadas de los dos países, teniendo la innovación como meta.

MB / Gi