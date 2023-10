Un operativo en el Barrio Chino terminó con tres detenidos que llevaban pegados en sus cuerpos 700 mil dólares

En la zona de Montañeses al 2200, pleno barrio chino de Belgrano, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Aduana y la división antifraude del Departamento de Delitos Económicos de la Policía Federal (PFA) detuvo a tres personas de origen chino. Durante el operativo originado por la corrida cambiaria, se descubrió que los tres detenidos tenían los billetes pegados a sus cuerpos. En total, se secuestraron 700 mil dólares. Como parte del operativo previsto, la PFA y la AFIP en el microcentro porteño donde detuvieron a dos argentinos y en el barrio de Palermo de la Ciudad de Buenos Aires.

Los procedimientos llevados adelante tenían como objetivo identificar puntos de cambios de divisas clandestinos, con el objetivo de frenar las operaciones en el mercado informal de divisas.

El operativo registrado en Montañeses al 2200, en Belgrano, alrededor del mediodía la Policía Federal detuvo a tres adultos de nacionalidad china, quienes al ser cacheados se les detectó que ocultaban fajos de dólares escondidos y adosados sobre sus cuerpos.

Las primeras informaciones que trascendieron del operativo especificaban que la suma secuestrada ascendía a 700 mil dólares.

El arbolito chino

Yongguo Wang, de 51 años, fue uno de los detenidos que tenía 400 mil dólares. Según su información fiscal, el detenido tiene domicilio en Balvanera y está registrado como monotributista en el rubro de la construcción, en la actividad "pintura y trabajos de decoración" desde 2013.

Según la información que trascendió desde la AFIP, Wang no cuenta con CBU declarado, no es importador, exportador y no tiene declaraciones juradas registradas. Entre 2008 y 2009 registró operaciones bancarias por 48.690 dólares. Su patrimonio consiste en dos autos y no cuenta con inmuebles a su nombre.

El operativo previo

A primera hora de la mañana, otro operativo en la City porteña hubo allanamientos en una cueva e incautaron otros US$ 100.000.

Según señalaron fuentes de la PFA a Télam, el procedimiento se llevó a cabo en la peatonal Florida al 300 y permitió la detención de dos argentinos, quienes llevaban el dinero entre sus ropas.

En simultáneo, se realizó otro operativo conjunto en Palermo contra arbolitos y cuevas donde venden dólares. Intervienen en el caso el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 8 a cargo del Dr. Martínez de Giorgi y la Secretaría Nº 16 a cargo de la Dra. Mariana Simian.

Según informaron fuentes del procedimiento, los operativos tienen marcado un plan de saturación delimitado según el mapa del delito que identifica posibles lugares en lo que se sospecha se realizan operaciones no oficiales de cambio de divisas. A raíz de este accionar no descartan posibles operativos en los próximos días.

