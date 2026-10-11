Un pitbull mató a un nene de 4 años en Moreno y detuvieron a su madrina

Un nene de cuatro años murió tras ser atacado por un perro pitbull en una casa de Francisco Álvarez, partido bonaerense de Moreno. Por el hecho, la Justicia dispuso la aprehensión de su madrina, que había quedado a cargo del chico, mientras se investigan las circunstancias del ataque y las posibles responsabilidades.

El episodio ocurrió el sábado en el barrio La Providencia, luego de que la mujer se ausentara momentáneamente de la vivienda. Según fuentes policiales citadas por Infobae, efectivos del Comando de Patrullas llegaron al lugar tras un llamado al 911. Cuando arribó la ambulancia, los médicos constataron que el menor había muerto.

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La investigación quedó a cargo de la fiscal Carina Saucedo, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 2 de Morón, quien ordenó la aprehensión de la mujer por el delito de homicidio culposo. La acusada deberá comparecer ante la Fiscalía para que se defina cómo continúa su situación procesal.

Cómo fue el ataque del pitbull en Moreno

De acuerdo con la reconstrucción publicada por el portal Primer Plano Online, los padres del nene habían salido para llevar a otro de sus hijos y el chico había quedado al cuidado de su madrina. La mujer se habría ausentado de la casa junto a su pareja para buscar a su hija, que participaba de una actividad de patín.

Según ese medio, el menor habría quedado solo durante ese lapso y el perro ingresó a la vivienda a través de un ventiluz. Cuando la mujer regresó, encontró al animal sobre el cuerpo del nene.

La Policía intervino tras la alerta al 911 y solicitó asistencia médica. Sin embargo, los profesionales de salud que llegaron al domicilio no pudieron hacer nada para salvar al chico.

La Fiscalía ordenó trasladar el cuerpo a la morgue judicial para realizar la autopsia. En tanto, el perro quedó a disposición del área de Zoonosis municipal.

El antecedente de una beba que murió tras el ataque de un pitbull

El caso ocurrió semanas después de otra tragedia en el conurbano bonaerense. A fines de agosto, una beba de cinco meses murió tras ser atacada por un pitbull en Pablo Nogués, partido de Malvinas Argentinas.

La víctima fue identificada como Emma Eluney Cabral. Según la reconstrucción del hecho, la nena había ido con su madre a visitar a su abuela cuando el animal ingresó a una habitación y la mordió en la cabeza.

La familia trasladó a la beba al Hospital Municipal de Trauma y Emergencias Dr. Federico Abete, pero los médicos no lograron salvarle la vida. La investigación quedó en manos de la Justicia, que ordenó medidas para determinar las circunstancias del ataque y las posibles responsabilidades.

LB/AF