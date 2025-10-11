Denuncian que comerciantes de un bazar chino golpearon a un niño de 10 años al confundirlo con un ladrón

Los vendedores de un bazar chino en Comodoro Rivadavia golpearon a un niño de 10 años al creer que les estaba robando cuando este tomó un peluche de las estanterías para mostrárselo al amigo con el que estaba recorriendo el lugar.

El incidente sucedió este jueves por la tarde y generó el repudio del resto de los clientes que estaban presentes en el lugar, quienes reprendieron a los comerciantes y terminaron llamando a la Policía. El local involucrado se ubica entre las calles Roca y Kennedy, en el barrio Pueyrredón de Comodoro Rivadavia, Chubut.

Abusos sexuales en niños: de cada mil casos, apenas uno llega a recibir una condena penal efectiva

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

De acuerdo con el testimonio de la madre del niño, por tomar el muñeco, una empleada lo agarró del brazo y lo sacudió y, luego, lo habría rodeado con el resto de los trabajadores para retarlo, de los cuales uno lo habría amenazado con una katana.

“Mi hijo estaba con un amiguito, en el supermercado, al lado de la casa de su tía. Ellos entraron a mirar en este local nuevo, que tiene muchas cosas atractivas para niños. Él le estaba mostrando un peluche a su amigo cuando se acercó un empleado y lo empezó a zamarrear del brazo”, relató la madre del menor al portal ADNSUR.

Tragedia en Pergamino: un experimento explotó en una feria escolar de ciencias y hay 10 heridos

“Imagínate, mi nene no entendía nada. Los llevan a la entrada a los nenes y hacen como un círculo con todos los empleados. Los testigos que filmaron la escena empezaron a gritarle a mi nene diciéndole que no se vaya, y le decían que llamen a la policía porque ella le acababa de pegar”, explicó la mujer.

Matricidio en Córdoba: un hombre bajo tratamiento psiquiátrico asesinó a su madre de 34 puñaladas

“La policía nos dijo rápidamente que nos acerquemos a hacer la denuncia correspondiente. Mi hijo estaba en shock, no le salían las palabras y tenía la cara marcada con los dedos y roja. El otro nene está muy mal también, tiene miedo, dice que se quiere morir; ellos tienen 10 años”, agregó.

“Ellos tendrían, como adultos responsables, que, si ven a un chico y piensan que está robando, llamar a la policía. Mi nene es un nene de bien; hasta me llamó la directora de la escuela para preguntarme cómo estaba”, concluyó la madre del menor.

LM/DCQ