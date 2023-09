Violación grupal en Palermo: declaró la panadera que ayudó a la víctima y complicó a los acusados

Sigue el juicio por la violación grupal en Palermo ocurrida en febrero del 2022. En una nueva audiencia, cuatro testigos claves del caso complicaron a los jóvenes acusados al hablar del estado en el que estaba la víctima aquella tarde después del ataque dentro de un auto a metros de la Plaza Serrano. "Estaba ida", dijo una de las declarantes.

Natalia Duarte Godoy es el nombre de la mujer que estaba en la panadería en cuya vereda estaba estacionado el auto en el que estaban los jóvenes y fue quien ayudó a la víctima. Ella fue una de las que prestó declaración y apuntó contra los acusados.

Según consignó NA, junto a otros tres testigos la mujer ratificó que observó que cuatro de los acusados estaban dentro del vehículo blanco cometiendo el ataque sexual y que dos de ellos estaban afuera.

Además, durante la audiencia uno declaró que Thomás Domínguez, uno de los acusados, "hacía seña a los que estaban dentro del auto para que se apuraran, así él podía subirse al vehículo también".

Cómo sigue el juicio

Durante la audiencia a puertas cerradas que se llevó a cabo frente a los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) porteño N° 14 también declararon la pareja de la panadera, Orlando Ibarra; Luis Espínola, comerciante, y Emanuel Aguilera, un hombre que acompañaba a ese comerciante.

Todos ellos intervinieron y en algunos casos se enfrentaron con los acusados momentos después del hecho. Por eso el testimonio es importante para que la Justicia pueda reconstruir el hecho a partir de las variaciones que tienen las versiones.

En el banquillo de los acusados están sentados Ángel Pascual Ramos, Lautaro Dante Ciongo Pasotti, Thomas Fabián Domínguez, Franco Jesús Lykan, Alexis Steven Cuzzoni e Ignacio Retondo, quienes tienen una pena en expectativa de 20 años.

Tras la última audiencia, ahora quedan otras cuatro jornadas fijadas por el Tribunal para el 15, 18, 25 y 29 de septiembre, donde está previsto que declaren una treintena de testigos.

Tras el inicio del juicio, sólo uno de los acusados aceptó hacer una breve declaración, aunque sin contestar preguntas. "Yo los conocía previamente, no abusé de nadie y no hubo un plan para abusar de nadie", fueron las tres frases que Ramos dijo ante los jueces, según indicaron las fuentes.

Para la querella hubo "participación necesaria" de los seis imputados

La denunciante -cuya identidad se resguarda para preservarla-, es representada como querellante por los abogados Hugo Figueroa y Osvaldo Cantoro. Al respecto, Figueroa aseguró que para la querella "cada uno tuvo un rol preponderante", en el que "hubo dos autores y el resto son partícipes necesarios".

"Consentimiento (de la víctima) no pudo haber porque no estaba en condiciones de haberlo dado. Tenemos los (exámenes) toxicológicos, los testimonios y las imágenes que no podía mantenerse erguida en una silla", afirmó.

Por último, tal como señaló este medio, señaló que fue "un año complejo" para la joven, quien "está siendo atendida por un equipo multidisciplinario, con psicología, psiquiátrica", ya que vivió "una situación que requiere de mucha asistencia y contención".

El juicio está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional (TOC) 14 de la Capital Federal, integrado por los jueces Gabriel Vega, Gustavo Valle y Domingo Altieri. La acusación está en manos del fiscal general Fernando Klappenbach.

