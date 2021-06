Horacio Verbitsky: "El bombardeo a la Plaza de Mayo tuvo más muertos que el de Guernica"

Este miércoles 16 de junio se cumplen 66 años del bombardeo a la Plaza de Mayo por parte de fuerzas militares en un intento por derrocar al gobierno de Juan Domingo Perón. Aquel suceso de 1955 dejó 350 muertes, pero no logró deponer al gobierno y se lo recuerda como uno de los hechos más sangrientos de la historia argentina.

El periodista Horacio Verbitsky presenció el momento donde comenzó el bombardeo y recuerda en primera persona los detalles. Además, deja una reflexión sobre el rol de la Iglesia Católica en dicho levantamiento, lo diferencia de los otros golpes militares y refiere a la actualidad del vínculo del gobierno de Alberto Fernández con la Iglesia.

-Pasaron 66 años pero para quién estuvo ahí, como usted, supongo el recuerdo intacto. ¿Dónde estaba?

-Tenía 13 años, estaba en primer año del colegio nacional, turno tarde. En el momento que salía de la estación Perú del subte, cayeron las primeras bombas, vi el comienzo del bombardeo. No entendía nada. Mi reflejo infantil fue acercarme. La boca del subte estaba a unos 30 o 40 metros de la plaza, y en lugar de retroceder, avancé, sin entender. Cuando llegué a la esquina, de la intendencia municipal, y solo separaba una calzada de la plaza, un hombre que venía escapando me dijo ‘vení por acá’ y me hizo correr por Diagonal Norte hacia el lado del Obelisco. Y me hizo resguardarme en un edificio que hace unos años volví para verlo y recordar el lugar. Tenía unos ladrillos de vidrio que permitían que la luz pasara e iluminara el subsuelo. Y ahí este hombre me hizo tirarme allí, yo tenía un portafolio del colegio de cuero muy duro que me puse sobre la cabeza. Se veían los aviones que pasaban y era muy impresionante ver la línea de puntos de los tiros. Después de cada bala letal había una bala trazadora que marcaba en el aire una línea de puntos que le permitía al piloto ajustar la puntería, mover la metralladora según la línea de rayas. Es un recuerdo muy fijo que tengo. Y otro que tengo es el silencio. El ruido de las bombas lo recuerdo pero además toda la gente corría en silencio. Cosa que volví a ver en el '73, en el terremoto de Lima, corrían en silencio. En ambos casos buscando transporte para volver a sus hogares.

El video a color que el peronismo usa para recordar el bombardeo a Plaza de Mayo del 16 de junio de 1955

-¿Qué significó ese día para usted?

Aparte de los recuerdos personales, ese hecho me motivó en el momento a mi fin de la infancia, de la inocencia, al descubrimiento de cosas que nunca había imaginado posibles. La guerra, bombardeos, los leía en diarios de otras partes del mundo, pero en Argentina era desconocido. Mi recuerdo previo a eso era la pelota de fútbol, el pan dulce y sidra que te daban en el correo de fin de año. Esa fecha es la fecha clave del Siglo XX argentino, fue un bombardeo al lado de oficinas en el horario almuerzo, cuando los oficinistas estaban saliendo a comprar algo. Fueron 350 muertes que no tenían que ver con nada.

-Qué pasó inmediatamente luego del bombardeo ¿qué hizo?

-Fui corriendo por la Diagonal Norte, hasta Obelisco, luego hasta Once, yo vivía en el Oeste. Fui para tomar el tren Sarmiento que salía cada tanto, no como ahora. Eran trenes de madera, británicos, no habían llegado los japoneses que son como los actuales. Después me enteré que mis padres, al tanto de lo sucedido, me habían ido a buscar y estuvieron recorriendo la zona. No había celulares en esa época…llegué a mi casa a la 3 o 4 de la tarde y se oían algunos cañonazos, había un regimiento militar cerca.

-¿Qué es lo que llegó a ver y escuchar en ese mismo momento en el que llegó a la Plaza?

-Lo que recuerdo ver es tierra que se levantaba, después con las filmaciones entendí que eso eran bombas que volaban el pasto por el aire. El sonido era como de un silbido que no sé si eran los aviones. Y mucho humo.

Los bombardeos de 1955.

-Automáticamente después del hecho hubo un sector del Peronismo que fue a responder atacando Iglesias en un momento de tensión que se vivía con ese sector. ¿Pero por qué se fue por ese lado a responder?

-El mismo día a la noche hubo una represalia peronista con incendios de la Iglesias, y el derrocamiento de Perón fue tres meses después. Hay cosas que no se han elaborado en la reflexión histórica. No fue un golpe militar, fue eclesiástico. Con apoyo internacional y militar, pero mínimo. No hubo militares en actividad que se levantaran contra el gobierno. Lonardi por ejemplo estaba retirado desde el '51. No levantó un regimiento que conducía para darlos vuelta. Se tomó un micro, fue a Córdoba en micro y allí sublevó la escuela de artillería y la tomó con poca gente. Toda la organización del golpe estuvo a cargo de la Iglesia Católica. Había acumulación de armas y explosivos en iglesias y colegios católicos. Esto está contado por los propios protagonistas en muchos libros.

El bombardeo a la Plaza de Mayo y los orígenes de la violencia política

Los aviones que bombardearon tenían pintadas consignas religiosas. Tenían una V con una cruz de cristo en el medio. Y la contraseña que manejaban entre los autores era ‘Dios es justo’. Cuando Lonardi llega al gobierno, concede una entrevista, le piden una definición de su gobierno y dice ‘un gobierno católico’. El episcopado no condenó nunca el bombardeo.

-Para los más jóvenes que no vivieron esos años, no está tan marcada y explicada esta diferencia que detalla. Sí que fue en el '55 el nacimiento del antiperonismo, pero no que fuera un levantamiento militar programado por la Iglesia. ¿Cree que este evento fue una inspiración para que se sumaran otros sectores de poder, como el propio militar, en las dictaduras siguientes?

-Sí, sin lugar a dudas. Pero si mirás en el golpe de 1930 y en todos los goles tuvieron una fuerza eclesiástica. En el '43, '66, '76, el rol eclesiástico ha sido muy importante. El libreto está escrito por las jerarquías eclesiásticas. En el último cuarto de Siglo XIX hubo conflicto entre liberales y la Iglesia. Y en el Siglo XX comienza la crisis del modelo liberal y comienzan las revoluciones comunistas, la fallida del 1905 derrotada, y ahí viene mi familia a la Argentina cuando ahorcaron a un tío abuelo mío. Y la exitosa de 1917. Ahí hay una reconciliación entre oligarquía e Iglesia Católica. Se quedaron sin discurso luego del anarquismo, fusilamientos, bombas. Todo ese discurso antipolítico es administrado en alguna medida por la Iglesia Católica, pero la excede.

Los bombardeos de 1955

-¿Actualmente piensa que el discurso antipolítico lo sigue llevando la Iglesia?

-Sí, puede ser una parte, pero la excede.

-Sin embargo la relación entre el Gobierno y la Iglesia no está en ese mismo punto. Incluso con Alberto Fernández apoyando el aborto...

-Hay una mezcla en este momento. El presidente no tiene ninguna afinidad con esas posiciones eclesiásticas y lo que mencionás del aborto es la mejor prueba de eso. Pero dentro del Frente de Todos hay sectores muy vinculados a la Iglesia. Los nexos con el papa Jorge Bergoglio. Es un elemento muy fuerte pero contradictorio. La iglesia coincide en algunas batallas, ya que desapareció el comunismo en el mundo. La voz del papa es una voz que las débiles izquierdas la reconocen como propia. Plantea cosas que no son nuevas. Los excesos del capitalismo. Hay muchas fuerzas políticas que apoyan esos intereses de sectores populares. La posición de la Iglesia no cambió, cambió el mundo. No hay una fuerza que confronte con la globalización. Es lógico que se mantenga la mejor relación posible con esa institución, pero no implica olvidarse de sus compromisos.

-¿Algo último que quieras comentar o reflexionar sobre ese día?

-Es muy importante que se recuerde todo eso que no siempre ha ocurrido. Estaba viendo el anuncio de un documental de la plataforma ContAr sobre el bombardeo, donde un intelectual que es presentado como oficial de la Fuerza Aérea plantea que la fuerza que dio el golpe fue de La Marina. Es una tergiversación. Es cierto que fue la fuerza principal, pero aviones de la Fuerza Aérea participaron también. La diferencia es que hubo sectores golpistas y leales. La Fuerza Aérea celebra su bautismo de fuego en Malvinas y en realidad fue el 16 de junio del 1955, eso no hay que olvidarlo. Hubo sí, un grupo que se resistió. Un avión que combatió con La Marina. Merece reconocimiento pero no a ese precio de decir que no participaron del golpe. Pablo Picasso hizo el famoso cuadro sobre Guernica, es muy impresionante, lo he visto en el Museo Reina Sofía de Madrid. Es la obra principal del siglo XX. Hay un diálogo histórico de Picasso con un oficial alemán que le dice '¿usted hizo eso?' y le responde 'no, ustedes'. Ese acontecimiento de Guernica en España tuvo menos bajas que Plaza de Mayo. Eso no está asumido como tal. Es un tema que tiene que formar parte de la conciencia pública para entender la magnitud de la barbarie. Todo lo que vino después no se puede entender sin eso.

