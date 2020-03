A la espera de la deuda, ya se habla de un 'semestre perdido'

por Luis Di Lorenzo

Pasaron tres meses de gestión, y las muecas en Casa Rosada son de preocupación cuando se ven por ejemplo, las planillas de la recaudación de febrero, que reflejan que la recesión persiste. Con una herencia sumamente pesada y con diversas medidas que adoptó tanto el Gobierno como el Banco Central (la tasa bajó 25 puntos básicos al 38%), apenas el turismo y la demanda de alimentos repuntan, pero no logran cambiar el panorama. Es más, economistas consultados por PERFIL concluyen que, a la espera de un arreglo con los acreedores, sin caja y con pocas definiciones en rubros clave, habrá un primer semestre perdido.

“Sin dudas que para que la economía empiece a recuperar terreno va hacer falta bastante tiempo, difícilmente lo haga antes de junio. Habrá que ver qué puede pasar después de la reestructuración de la deuda”, recalcó un funcionario del Ministerio de Economía. Por lo bajo, hasta se admite que el nivel de de-socupación del primer trimestre de este año podría mostrar un nuevo incremento tanto en la comparación interanual como trimestral.

Sobre este punto en particular, Manuel Solanet, ex secretario de Hacienda y consultor, recalcó que “las estimaciones de actividad para este año son indudablemente negativas, marcan la continuidad del proceso recesivo”. “Quizás pueda haber algún recupero en determinado sector primario y también algo de mayor consumo por la tarjeta del Plan Alimentar, pero en los grandes rubros y sectores no se observan posibilidades de mejora o que se pueda salir del estancamiento”, enfatizó.

Por su parte, Nicolás Alonzo, economista del estudio Orlando Ferreres, puntualizó que “lo que se puede ver es una estabilización de la caída de la actividad, pero la base de comparación es sumamente baja”. “De todas formas, mirando hacia delante nuestras perspectivas no son del todo optimistas”. “Si uno mira los principales actores de la economía no da mucho margen para el optimismo”.

Los factores que postergan una recuperación posible hasta pasada la mitad de año son:

* no hay caja para hacer obra pública, y los pocos proyectos que se reactivan tardan por cuestiones burocráticas y de readecuación de contratos;

* las mejoras en haberes básicos mueven consumo, pero no compensan pérdidas;

* sectores dinámicos entran en stand by por impuestos, cambios regulatorios o falta de precio, como el campo, economía del conocimiento o energía;

Deuda. Sobre las posibilidades de recuperación de la economía tras la reestructuración de la deuda, Alonzo señaló que “por ahora, lo que hay definido es un plan más o menos especificado para los primeros seis meses, donde la política macro va estar muy ligada a la reestructuración de la deuda”. “No es atinado decir que porque se reestructure la deuda la economía va a tener un fuerte repunte”, explicó.

Para Miguel Kiguel, ex secretario de Finanzas, “a la economía argentina le está costando un montón arrancar”. “Hay muchos factores que explican esta situación. La deuda es uno de los factores, hay mucha incertidumbre, por ejemplo, no se sabe nada del tema energético”, resaltó el economista. En la misma línea, María Castiglioni, economista y consultora, destacó que “faltan definir una gran cantidad de aspectos de la política económica como por ejemplo, las proyecciones fiscales, la pautas de emisión, de inflación, cómo va a seguir el esquema tarifario, en fin temas esenciales donde no se ve nada claro”.