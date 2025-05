Adorni negó las denuncias de pagos en el cierre de campaña libertario: “Nos la pasamos teniendo infiltrados”

El vocero presidencial y candidato a legislador porteño por La Libertad Avanza (LLA), Manuel Adorni, se refirió este jueves a los supuestos pagos a “militantes” que participaron del cierre de campaña en Recoleta, encabezado por Javier Milei y miembros del gabinete nacional.

En una entrevista con la agencia Noticias Argentinas, Adorni afirmó: “Nos la pasamos teniendo infiltrados” y aseguró que el espacio no tiene relación con quienes dijeron haber asistido al acto a cambio de dinero.

Consultado por los testimonios de asistentes que afirmaron que se les había prometido una suma de 25 mil pesos pero sólo querían pagarles 20 mil, Adorni respondió: “Hijos de puta hay en todos lados y quienes se aprovechan de situaciones genuinas también”.

Uno de los jóvenes entrevistados en medios señaló directamente a “la gente de Milei” como los organizadores. Adorni negó cualquier vínculo y sostuvo: “La gente sabe que todo eso es armado. No nos importa”.

Además, declaró: “No sólo que no somos eso sino que lo rechazamos profundamente”. Y agregó: “Incluso, me voy al extremo: no solo que lo rechazamos y lo aborrecemos, es algo de la vieja política. Además, ¿qué sentido tendría hacerlo?”

Sobre las imágenes de denunciantes con remeras negras debajo de prendas identificatorias de LLA, Adorni afirmó: “Hay un video de ellos cambiándose, poniéndose otra remera. Estaba todo armado”.

