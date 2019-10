Diputada provincial trató a los votantes del Frente de Todos de "monos" y generó un fuerte repudio

La diputada provincial de la Pampa, Adriana Leher, dejará su banca el próximo 10 de diciembre, pero en estos días no fue noticia por su labor legislativa, sino por un polémico mensaje en su estado de Whatsapp. La legisladora de Cambiemos criticó a los votantes del Frente de Todos al compararlos con "monos", un comentario discriminatorio que se viralizó y generó el repudio de las redes.

En las pasadas elecciones, Leher fue la segunda en la lista de diputados nacionales por el oficialismo por detrás de su compañero provincial Martín Berhongaray, quien sí fue electo como legislador de Juntos por el Cambio.

Leher expresó en Whatsapp su descontento ante la victoria que obtuvo la fórmula del Frente de Todos que integran Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner en su provincia, con el 50,09% de los votos, mientras que el oficialismo obtuvo el 32,34% de los sufragios, quedándose en segundo lugar. Asimismo, el postulante opositor Jorge Ziliotto se impuso al radical Daniel Kroneberger.

El mensaje de Leher en su estado de Whatsapp.

"A los monos hay que darles bananas. Se les quiso dar educación y cultura. Se les quiso dar futuro. Se les quiso dar pavimento y cloaca. Se les intentó explicar que eran libres. Se les intentó convencer de que pueden esforzarse y aspirar a algo más. Pero no, el mono solo quiere bananas. Con bananas se queda adentro de la jaula, cómodo y haciendo caca en una zanja. Enseñándole a sus hijos como comerse los piojos, tal como le enseñó su abuelo a él. El mono grita y canta como en la selva. Se cree libre, pero está preso… y contento porque le alcanza para bananas", fue el texto que la diputada provincial compartió en su estado de la aplicación de mensajería instantánea.

Un usuario hizo una captura del estado y lo compartió en las redes sociales, lo que hizo que se difundiera a gran velocidad. En el camino, generó un fuerte rechazo de los usuario que cuestionaron en duros términos a Leher.

Ante la fuerte repercusión que tuvo la viralización de ese texto, la diputada provincial se refirió al mismo en un mensaje que envió a los medios locales que reportaron la noticia: "Respecto a mi estado de WhatsApp fue un exabrupto que recorté de las redes sociales. No nombré a nadie y no fue mi intención agredir a nadie, si alguien se sintió identificado pido disculpas". PERFIL intentó comunicarse con la legisladora, pero al cierre de la nota no obtuvo respuesta.

El ex candidato a gobernador de Juntos por el Cambio, Carlos Javier Mac Allister, quien perdió en febrero en la interna con Daniel Kroneberger, se despegó de las declaraciones de la legisladora. “Lo único que quiero dejar claro es que la publicación de Adriana Leher no es para nada mi sentimiento ni mi parecer, no estoy de acuerdo, fueron desafortunadas”, indicó al sitio local El Diario de La Pampa.

Según informó el sitio Info Pico, en la Cámara Legislativa provincial la diputada Alicia Mayoral decidió hacer referencia al mensaje de la legisladora de Cambiemos y empezó repartir bananas a sus pares presentes mientras se esperaba para el inicio de la comisión de legislación social y salud pública. La primera en recibir la fruta fue la propia Leher.

B.D.N.