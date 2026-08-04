Alak y Susbielles firmaron un hermanamiento entre La Plata y Bahía Blanca para impulsar el desarrollo urbano y productivo

Los intendentes de La Plata, Julio Alak, y de Bahía Blanca, Federico Susbielles, firmaron este martes 4 un hermanamiento entre ambas ciudades con el objetivo de fortalecer la cooperación institucional e impulsar una agenda común enfocada en la planificación urbana, el ordenamiento territorial y el desarrollo productivo. La reunión también sirvió para intercambiar experiencias sobre la modernización de la gestión pública.

Durante el encuentro, Alak participó de la presentación del Código de Ordenamiento Urbano de Bahía Blanca y compartió los principales lineamientos del Plan de Ordenamiento Territorial que desarrolla el municipio platense junto al Gobierno bonaerense, una iniciativa que será presentada oficialmente dentro de un mes.

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“Bahía Blanca tiene un perfil académico, productivo y cultural muy fuerte, es una ciudad de enorme relevancia. Los argentinos y los bonaerenses la sienten como una de las ciudades más relevantes que ha construido nuestra patria en sus 200 años”, sostuvo Alak.

El jefe comunal destacó que ambas ciudades comparten desafíos en materia de crecimiento urbano y planificación. “La Plata fue una de las primeras ciudades de América en ser planificada antes de poblarse y Bahía Blanca está encarando un proceso de ordenamiento urbano”, afirmó.

Además, explicó que el urbanismo constituye uno de los ejes estratégicos de su gestión. “Hemos traído el Plan de Ordenamiento Territorial antes de presentarlo públicamente con el gobernador dentro de un mes; hemos traído un primer ejemplar para aportar al desarrollo urbano que está realizando Bahía”, señaló.

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Por su parte, Federico Susbielles aseguró que las conversaciones para avanzar en un trabajo conjunto comenzaron hace varios meses y remarcó las similitudes entre ambos municipios.

“Hace tiempo venimos conversando con Julio Alak para que Bahía Blanca y La Plata puedan generar mecanismos de colaboración y trabajo conjunto ya que tienen temas de mucha similitud”, expresó.

Además, destacó el perfil de la capital bonaerense como un polo de conocimiento y producción. “La Plata es una ciudad con una fuerte raigambre académica, científica, con universidades de prestigio y mucho movimiento industrial y comercial”, afirmó.

Susbielles explicó que el acuerdo busca trascender a las actuales administraciones municipales. “Hemos planteado un hermanamiento de ciudades y de las instituciones que va más allá de la mirada de los intendentes, con lo cual vamos a construir un equipo de trabajo para poder realizar intercambios”.

Una agenda para modernizar la gestión y potenciar el desarrollo regional

Uno de los principales ejes del encuentro fue el intercambio de experiencias sobre planificación urbana y ordenamiento territorial. Durante la presentación del nuevo Código de Ordenamiento Urbano, Alak repasó el origen de La Plata como una ciudad concebida desde un proyecto urbanístico y explicó que, tras asumir en diciembre de 2023, impulsó junto al Gobierno provincial la elaboración de un Plan de Ordenamiento Territorial para recuperar la capacidad de planificar el crecimiento.

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Como parte del acuerdo, ambos municipios avanzarán además en la organización de una jornada de trabajo en La Plata que reunirá a representantes de ambas administraciones, universidades e instituciones para debatir estrategias de desarrollo productivo regional, aprovechando el potencial logístico, portuario, aeroportuario, científico y académico de las dos ciudades.

El hermanamiento entre La Plata y Bahía Blanca también contempla el intercambio de metodologías y herramientas tecnológicas para optimizar la administración tributaria, fortalecer el análisis de datos y mejorar la planificación de la obra pública y la infraestructura urbana.

El convenio incluye además acciones para optimizar los servicios públicos municipales, simplificar trámites mediante procesos de despapelización, impulsar plataformas digitales, promover la transparencia de datos y fortalecer la capacitación técnica de los equipos de gobierno.

Finalmente, ambas administraciones acordaron crear un espacio de trabajo conjunto para desarrollar, monitorear y evaluar proyectos urbanos y territoriales, con el objetivo de consolidar una agenda permanente de cooperación entre dos de los principales municipios de la provincia de Buenos Aires.

RG/MSS