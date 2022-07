Alberto F recibió al tigrense, quien ya se probó el traje de titular de Economía

Aunque no asumió oficialmente, Sergio Massa, tuvo su primer día como superministro y se mostró en acción, tomando contacto con Alberto Fernández para terminar de definir su equipo de trabajo y las primeras medidas. Más tarde, se reunió con el saliente ministro de Producción, Daniel Scioli, para iniciar la transición en el área.

El diputado nacional, luego de su encuentro con el Presidente adelantó que prepara un conjunto de disposiciones pero que serán anunciadas el miércoles. “Porque la asunción recién va a ser el martes, después de la Asamblea en el parlamento para que me acepten la renuncia como miembro de la Cámara de Diputados”, justificó el ex intendente de Tigre.

Por su parte, el jefe de Estado mencionó en sus redes sociales por qué decidió concentrar distintas áreas en un solo ministerio y valoró la incorporación del legislador nacional a su equipo de gobierno. “Lo que hemos vivido como país y como sociedad en los últimos meses, y en particular en las últimas semanas, nos obliga a tener una mejor coordinación, reclamando del esfuerzo solidario de las fuerzas productivas”, expuso.

Y consideró que es necesario “concentrar la definición de la política económica permitirá trabajar de manera más rápida, ágil y eficiente para salir del punto donde estamos. Conozco a Sergio desde hace muchos años. Hemos trabajado juntos pensando en una Argentina desarrollada, moderna y con inclusión social. Conociéndolo, sé que en este momento pondrá su esfuerzo y trabajo para alcanzar las soluciones que la economía argentina demanda”, indicó.

Fernández aprovechó el posteo para destacar el rol de dos dirigentes que debieron dejar sus cargos: “Mi reconocimiento a los funcionarios salientes que comprendieron la gravedad de la hora y permitieron esta reorganización tan necesaria. Mi especial gratitud a Silvina Batakis y a Daniel Scioli por el compromiso político y desprendimiento personal que han demostrado”, redactó.

Precisamente, el líder de la Cámara baja aprovechó su jornada laboral para verle la cara al ex embajador de Brasil, distanciados desde 2013, ya que el tigrense decidió jugar en contra del kirchnerismo, y peleados a partir de un robo en la casa del ex intendente ese mismo año. En ese entonces, Massa y su esposa, Malena Galmarini, manifestaron un profundo enojo con el ahora ex funcionario porque consideraron que los habían acusado de un “autorrobo”.

Hoy, lejos de ese episodio, compartieron encuentro a solas, sin colaboradores como destacaron fuentes oficiales, y tal como recalcó el ex mandatario bonaerense fue positivo, con miradas en común. “La responsabilidad y la agenda del país nos moviliza con tantos años de trayectoria y responsabilidades, coincidimos en que Argentina tiene lo que el mundo demanda”, expresó el saliente funcionario.

Agenda presidencial

Además de reunirse con Sergio Massa, Alberto Fernández le hizo lugar en su agenda a la vicepresidenta electa de Colombia, Francia Márquez Mina, compañera de fórmula de Gustavo Petro, quienes asumirán sus cargos el 7 de agosto próximo.

Desde Casa Rosada detallaron que ambos dirigentes conversaron sobre los desafíos de la región en materia ambiental y derechos de las personas afrodescendientes. A su vez, analizaron la coyuntura internacional y la agenda de trabajo común entre la Argentina y Colombia, agregaron.

Del encuentro también participaron el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Santiago Cafiero; la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti; la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra; y la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta. Además, asistió la secretaria de Cambio Climático, Desarrollo Social e Innovación, Cecilia Nicolini.