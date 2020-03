Alberto Fernández adelantó que tomará medidas con la AFIP para "ir contra los especuladores"

El presidente Alberto Fernández adelantó este martes 17 de marzo que puso a "trabajar a la AFIP para ir contra los especuladores", en el marco de la suba de precios que se registraron en algunos productos como alcohol en gel y alimentos, por los crecientes casos de coronavirus. "No voy a tolerar a los bobos. Los barbijos se fueron de 100 a 800 pesos y no lo voy a permitir", agregó.

"Voy a poner a la AFIP, el Ministerio de Trabajo y Defensa de la Competencia a perseguir a quienes aumentan indebidamente los precios", aseguró el Presidente en diálogo con Radio Metro, y agregó: "Voy a ser inflexible".

A raíz de los casos de ciudadanos que incumplen con la cuarentena y aprovechan la cancelación de clases para viajar, el Presidente insistió en que "hay que convencer a la gente que se quede en su casa. Que disfrute de su casa, de la tele, de los libros, la radio". Sin embargo, reconoció que la situación genera un "problema económico" y que el domingo en la Quinta de Olivos trataron con el ministro Martín Guzmán la deuda en este contexto.

Vamos a inyectar recursos a ciertos sectores que nos va a traer mayor déficit fiscal

"No queremos paralizar la economía argentina. Necesitamos inyectar recursos para que la economía se siga moviendo. Pero haces esto y se complica el escenario fiscal. Pero ahora es activar la economía, y cuando estas en terapia intensiva tenemos que estar tranquilos. Hemos logrado parar la locura que vivimos en noviembre y diciembre. Tenemos que cuidar que marzo no se vuelva inflacionario por los especuladores", agregó.

Límites al transporte, fin de semana largo y bancos: las medidas que analiza el Gobierno por el coronavirus

En ese sentido, el Presidente insistió en que el país necesita "inyectar recursos para que la economía no se paralice y se siga moviendo. Eso complica la situación fiscal, pero esta vez lo importante no es el déficit. Hasta Merkel lo dijo". "El riesgo no puede ser el negocio de nadie, ni para el pan, barbijos, termómetros. En un rato van a ver como pusimos a trabajar la AFIP para ir contra los especuladores", adelantó.

Respecto a los casos de argentinos varados en aeropuertos extranjeros, Fernández contó que el canciller Felipe Sola "recibe miles llamados diarios diarios de gente que esta en el exterior". "Mandamos a buscar argentinos a Italia. Pero cuando estaban yendo la tripulación no tenía dónde descansar. Son todos los problemas que hay que resolverlos sobre la marcha", ejemplificó.

DR