"Cuando me dicen que me parezco a Néstor me llenan de orgullo", dijo Alberto F.

Este 25 de mayo, es el día elegido por Cristina Kirchner y su candidato a presidente, Alberto Fernández para realizar su primer acto juntos y lanzar la fórmula, en el partido de Merlo. Pero antes, el ex jefe de Gabinete de Néstor Kirchner participa de un homenaje al ex mandatario, que se realiza en el club Ferro. "Es muy lindo estar un 25 de Mayo aquí, es lindo recordar a Néstor aquí, porque un 25 de Mayo no es cualquier día, se lo merece...", dijo Fernández al abrir su discurso, recordando que también en esta fecha "de nos fue Jauretche", dijo el el jefe de Gabinete.

"Veía a Jorge Taiana, a Felipe Solá, a Ginés (González García) y recuerdo cuando llegamos aquel 25 de mayo, éramos los ministros de Néstor... Tenemos tantas historias, cuando abracé a Néstor y le dije 'viste que llegamos', y él me dijo 'vos estás loco, esto está empezando...", indicó el candidato kirchnerista en su breve discurso.

Luego de recordar el "trabajo que hizo Duhalde para sacar al país de infierno en que lo había dejado la Alianza", Fernández destacó los logros de la primera etapa kirchnerista, destacó entre la audiencia a Eduardo Valdés, Carlos Tomada y Guillermo Nielsen entre la audiencia. "A mí Néstor Kirchner me marcó mucho, cuando me dicen que me parezco a Nestor Kirchner me llenan de orgullo... No crean que con eso me lastiman, me llenan de orgullo", señaló.

"Nosotros no improvisamos, sabemos como salir de una crisis, el de la improvisación es el macrismo", agregó, indicando que "cuando Macri termine cuatro de cada diez argentinos estarán en la pobreza, y Macri dice que estamos mejor", precisó, volviendo sobre Néstor Kirchner al indicar "dejen que digan que estamos locos, volveremos a hacerlo, hoy empezamos, y no lo voy a hacer solo, lo voy a hacer con Cristina y con todos ustedes, compañeros...", concluyó

Las canchas de futsal de la institución deportiva, con mesas dispuestas para los militantes que celebran los 16 años de la asunción del ex presidente con logro, se convirtieron en escenario del discurso de Alberto Fernández, al que asistieron numerosos dirigentes, entre los que se vio a Felipe Solá, Daniel Filmus, Sergio Berni, Victoria Donda, Wado de Pedro y Mariano Recalde.

El precandidato a presidente fue el único orador del encuentro que se desarrolló bajo la consigna “unidos podemos” y fue organizado por el Nuevo Espacio de Participación (NEP), que lidera el peronista porteño Juan Manuel Olmos.

“Llegamos a Ferro”, celebró en su cuenta de Twitter Filmus, quien grabó y compartió el momento en la red social. En el video se lo puede ver caminando entre las mesas, saludando y haciendo al señal de la “V”. El arribo de Recalde, con dedo pulgar en alto, también fue retratado.

Desde las 16, la fórmula Fernández-Fernández harán su presentación en Merlo, a 16 años de la llegada a la Casa Rosada de Néstor Kirchner.

CDL/H.B.