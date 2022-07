Alberto y Cristina se reunen con la vice de Colombia y Massa trabajará el fin de semana para formar su equipo

En medio de la expectativa por el nuevo rol que asumirá Sergio Massa como superministro, la agenda de la conducción del Frente de Todos tuvo reuniones para afinar reemplazos y nuevas designaciones y hasta encuentros de carácter internacional, en la previa de la asunción de Gustavo Preto como nuevo presidente de Colombia.

Reunión entre Massa y Alberto

La primera reunión del día fue la de Massa con el presidente Alberto Fernández, en la residencia de Olivos, donde se concluyó que recién el próximo miércoles 3 de agosto habría anuncios concretos de parte del flamante ministro de Economía, Producción y Agricultura, una vez que el martes se confirme su renuncia como presidente de la Cámara de Diputados.

El objetivo del encuentro fue definir los lineamientos económicos, los futuros integrantes de su equipo y las medidas a encarar cuando Massa tome posesión efectiva del cargo. "No voy a nombrar mi equipo hasta el lunes. No se sumen a la mala información. El miércoles vamos a anunciar medidas, porque voy a asumir el martes a la noche. Les agradezco mucho, les pido que me dejen trabajar el fin de semana, todavía falta mucho, hay que seguir trabajando", dijo Massa al retirarse de Olivos, pasadas las 12.28, en diálogo con TN.

Massa, “superministro”: por qué no puede asumir aún su cargo en el Gabinete

Más adelante, la agenda de Massa continuó con reuniones con diversos funcionarios que, entre rumores, sonaron para integrar su equipo. Daniel Scioli, quien mantuvo una interna en 2015 con él, fue uno de ellos. No obstante, decidió renunciar y volver como embajador de Brasil, cargo que no había tenido tiempo si quiera de dejar formalmente.

Además, otros nombres que se descartaron hasta el momento fueron los de Martín Redrado o Emanuel Álvarez Agis o Roberto Lavagna en cargos formales, aunque sí podrían ser asesores. De quien se espera una respuesta es Marco Lavagna.

Visita de la nueva vicepresidenta de Colombia a Cristina y Alberto

La agenda de la conducción del gobierno continuó con la reunión entre la vicepresidenta argentina y su par de Colombia, recientemente electa, Francia Márquez Mina, en donde hablaron de la "integración regional y una agenda común del género para la construcción de la paz e igualdad".

Recién con @FranciaMarquezM, vicepresidenta electa de Colombia. La tarea por delante: integración regional y construcción de la paz y la igualdad. Una agenda común del género. pic.twitter.com/zQ5GHe1Gpp — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) July 29, 2022

"Recién con @FranciaMarquezM, vicepresidenta electa de Colombia. La tarea por delante: integración regional y construcción de la paz y la igualdad. Una agenda común del género", tuiteó la expresidenta.

Sergio Massa se reunió con Alberto Fernández en Olivos: "El miércoles vamos a anunciar medidas"

Concluida esa reunión, se gestó el encuentro con el jefe de Estado, a una semana de que se concrete la asunción de Gustavo Preto. Alberto Fernández estará presente el próximo 7 de agosto cuando eso suceda.

Alberto se reunió con Leandro Santoro y Cecilia Moreau

La agenda del Presidente, antes de encontrarse con la vice de Colombia, incluyó reuniones tanto con Cecilia Moreau, como con Leandro Santoro. Paradójicamente, ambos fueron pareja y hoy las circunstancias los llevaron a cruzarse en la Casa Rosada.

Vale recordar que Santoro mantuvo siempre reuniones como amigo y asesor del mandatario, a pesar del contexto particular en el que sucedió esta última. Pero la que no fue habitual fue la reunión con la dirigente perteneciente al massismo, Cecilia Moreau, quien reemplazaría a Massa como presidente de la cámara baja. Esta reunión no hace más que ratificar esa propuesta de Massa, que renunciaría el martes 2 de agosto por la tarde/noche.

JD / MCP