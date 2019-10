Alberto intercedió ante los gremialistas para que levanten la medida

por Rosario Ayerdi

El pedido público de Alberto Fernández a los gremios de pilotos para que levanten el paro previsto para este fin de semana jugó su parte en el levantamiento de la medida de fuerza. Fernández decidió actuar más allá de su rol de candidato presidencial y buscó una salida al conflicto. En las últimas horas, repitió el pedido, pero lo hizo en conversaciones privadas con Pablo Biró y Cristian Erhardt, quienes conducen la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y la Unión de Aviadores de Líneas Aéreas (UALA), los gremios que impulsaban con las medidas de fuerza.

A Biró lo recibió en su casa el jueves por la noche. Era quien mantenía la postura más dura, incluso ante el pedido de Fernández. “Intento decirles que entiendo el reclamo, pero el que paga es el usuario. En el caso puntual de Aerolíneas Argentinas, como pasa con todos los servicios públicos, un paro le complica la vida a mucha gente”, le había pedido el candidato. Biró enseguida le contestó: “No solo vamos a tomar medidas sino que se van a ir profundizando porque es un conflicto que el Gobierno utiliza electoralmente. Me parece muy bien que Alberto pida que no las haya, pero nosotros estamos hace once meses con los salarios congelados”. Horas más tarde de haber lanzado esta respuesta, Biró le escribió al celular y se encontraron en el departamento del candidato.

Antes de volver a reunirse con los funcionarios de la Secretaría de Trabajo, Biró acordó con Fernández hacer lo posible para avanzar en las negociaciones con el Gobierno para levantar la medida. Le explicó la problemática del sector y Alberto se comprometió a encontrar una salida en caso de ganar las elecciones generales. Antes de que el encuentro finalice, Fernández insistió con no generar malestar social, aunque entendía la crisis que atraviesan los trabajadores.

Quien se mostraba más dispuesto a suspender el paro de 48 horas fue Erhardt. El candidato presidencial habló ayer por la mañana con el dirigente gremial. Esta charla fue telefónica, ya que el ex jefe de Gabinete viajó temprano al interior bonaerense. Los paros, retrasos y suspensiones de vuelos también afectaron a la campaña de Fernández, quien viaja en Aerolínas Argentinas. Ayer tenía previsto viajar a Formosa, pero suspendió esta actividad por temor a quedar atrapado otra vez en las medidas de estos gremios.

Aunque la reunión con la Casa Rosada sucedió horas después, el titular de UALA aseguró ante Fernández que la medida se levantaría. Fue la primera vez que hablaron. En el entorno de Fernández aseguran que las conversaciones con los gremialistas no tuvieron que ver con que los gremios respondan al kirchnerismo, tal como aseguran desde el Gobierno. En su primera aparición pública, fue Florencio Randazzo quien descartó esto: “Es parte de la irresponsabilidad de este gobierno, que no se hace cargo de los verdaderos problemas que tiene. Decir que es un paro K es una simplificación absurda”, dijo el ex ministro de Transporte.