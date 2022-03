Para Wereltineck, el acuerdo con el FMI "no corre riesgo" en el Senado, pero criticó la intervención de Guzmán

El senador nacional de Juntos Somos Río Negro, Alberto Weretilneck, aseguró que el acuerdo con el FMI "no corre riesgo" en la Cámara Alta, aunque se mostró crítico de la intervención del ministro de Economía, Martín Guzmán, ayer en el Congreso ante los senadores.

Weretilneck habló con María Laura Santillán en “La mañana de CNN” por CNN Radio y dijo que “la visita de Guzmán al Senado dejó mucho que desear”.

“La visita de Guzmán al Senado dejó mucho que desear. No fue concreto, no fue práctico. Hubo muchas preguntas que Guzmán no respondió. Quedaron muchas dudas sobre la implementación del acuerdo con el FMI, es decir, las medidas que tomaría el gobierno", advirtió.

El Senado se encamina a la aprobación con el fundamental apoyo de la oposición

Asimismo, ante la consulta por posibles aumentos de impuestos al sector agroindustrial, manifestó: “Quiero creer la palabra de Guzmán que manifestó que no estaba pensado aumentar las retenciones a los granos. Y hay sectores de la oposición como en Juntos por el Cambio que no quieren que haya ningún tipo de aumento de impuestos".

"El acuerdo va a salir en el Senado"

Para el rionegrino, el acuerdo con el FMI se aprobará en el Senado sin problemas: “En el Senado hay más de los 37 votos necesarios para aprobar el acuerdo con el FMI. El proyecto de acuerdo con el FMI no corre riesgo en el Senado”.

En esa línea, adelantó que “habría acuerdo para que el Senado trate el proyecto esta semana”, luego de que la semana pasada se aprobara en la Cámara de Diputados.

Sin embargo, para el legislador hay otros problemas en la economía, más allá del pago de la deuda: “No solo hay que abordar el acuerdo con el FMI sino la cuestión estructural de la Argentina, la economía argentina, corregir el déficit fiscal. Hay posiciones muy extremas en esto y yo estoy en un partido provincial, no formo parte de ninguna".

El ataque a la oficina de Cristina fue "intencional"

Por último, se refirió al ataque al Congreso, específicamente a las oficinas de la vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado, Cristina Kirchner, y entendió que fue "intencional" hacia ella.

“El ataque al despacho de CFK tiene una intencionalidad. En un edificio tan grande, con tanta gente, que solamente se haya afectado a esa oficina, esos vidrios, tiene un mensaje muy claro. Cuál era el mensaje es algo que tendrá que resolver el Poder Judicial. Pero no había vallas en ninguna parte del Congreso, que sólo se haya atacado a la oficina de la vicepresidenta marca una intencionalidad", consideró.

