Amenazó a Waldo Wolff con mensajes antisemitas, reconoció el delito y lo mandaron a visitar dos museos

La causa judicial contra el hombre que amenazó al legislador porteño de Vamos por Más Waldo Wolff y a su familia con mensajes antisemitas a través de Instagram llegó a su fin tras una mediación penal. Santiago Peralta, de 29 años, reconoció la autoría de los mensajes, pidió disculpas y aceptó cumplir una probation que incluyó visitas al Museo Ana Frank y al Museo del Holocausto de Buenos Aires.

El caso se inició en marzo de este año, cuando Peralta envió mensajes intimidatorios a través de Instagram contra Wolff y su familia. Ante la gravedad de las amenazas y las expresiones antisemitas, el legislador porteño presentó una denuncia.

A partir de esa presentación, intervino la División Investigaciones Tecnológicas Especiales de la Policía de la Ciudad, que trabajó para identificar el origen de las comunicaciones y determinar quién estaba detrás de la cuenta utilizada para enviar los mensajes.

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Polémica por un tuit de Waldo Wolff: "Mujer obrera troska torta"

La investigación condujo hasta un domicilio en Florencio Varela, provincia de Buenos Aires. Por orden de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas, a cargo de Miguel Kessler, y del Juzgado PCyF N.º 12, a cargo de Juan Neumann, se realizó un allanamiento en la vivienda. Durante el procedimiento, los agentes secuestraron tres teléfonos celulares para su análisis.

A más de seis meses del inicio de la pesquisa, el expediente llegó a una instancia de mediación penal que concluyó con un acuerdo. En ese marco, Peralta reconoció la autoría de los hechos y expresó su arrepentimiento mediante un testimonio grabado.

Además, dirigió una carta a Wolff y a su familia en la que pidió disculpas por sus expresiones en redes sociales. “Quiero expresar mis más sinceras disculpas por las expresiones inoportunadas vertidas en la red social Instagram”, escribió. “Esas expresiones son totalmente inaceptables y las posiciones políticas nunca pueden justificar un insulto y mucho menos agravios y amenazas hacia nadie”, le escribió Peralta al legislador.

Como parte del acuerdo, Peralta aceptó cumplir una probation que contempló visitas al Museo Ana Frank y al Museo del Holocausto de Buenos Aires. Según la información difundida sobre el caso, el acusado señaló que ya había concurrido a ambos espacios durante octubre.

“Acepto su arrepentimiento y espero que su experiencia sirva para que otros entiendan que se puede y debe discutir de política sin pasar límites inaceptables. Toda acción trae sus consecuencias”, expresó Wolff.

Contradicciones en Wolff

El episodio también expone una contradicción en la conducta pública de Wolff. El legislador reclamó consecuencias judiciales frente a las expresiones antisemitas y los discursos de odio en redes sociales. Sin embargo, en su respuesta a una usuarioa de X que defendía a los trabajadores de Subte, Waldo Wolff recurrió a una descalificación que puso en primer plano el género, la condición laboral, la identidad política y la orientación sexual de su interlocutora @loregentile.

"Mujer obrera troska torta", fue la frase, en una respuesta a un posteo del diputado de izquierda Nicolás del Caño.

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