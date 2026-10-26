Amnistía Internacional anunció este lunes 26 de octubre que denunciará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la ONU los nuevos ataques del presidente Javier Milei contra la prensa, tras su sobreseimiento de la criptoestafa $Libra.

La organización advirtió "con profunda preocupación" sobre la escalada de hostilidad hacia la prensa y llevará estos hechos a instancias internacionales, en el marco de su trabajo de seguimiento y denuncia del deterioro de la libertad de expresión en Argentina.

“Cuando el presidente señala públicamente a periodistas y utiliza imágenes de violencia para referirse a quienes cuestionan su gestión, contribuye a generar un clima de intimidación que puede habilitar nuevas agresiones. Su investidura exige una responsabilidad reforzada: debe garantizar que la prensa pueda investigar e informar con libertad y seguridad. El hostigamiento desde el poder deteriora las condiciones del debate democrático y afecta el derecho de toda la sociedad a estar informada”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

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El Club Político Argentino repudió las amenazas de Milei contra periodistas

Durante la noche del viernes 23, el presidente participó de la cena de recaudación de la Fundación Faro y durante su presentación aseguró que la investigación por el caso $Libra se trató de una "operación política y mediática" con "fines golpistas", y también lanzó amenazas contra el periodismo y sostuvo que "los hijos de put* se tienen que quemar en la hoguera".

"Que me expliquen quién se hace cargo ahora de toda la basura que difundieron", lanzó el mandatario tras enumerar una serie de periodistas que cubrieron el caso $Libra, incluyendo a Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Paulino Rodrigues, Luis Novaresio y Natalia Volosín, de PERFIL+, a quienes calificó de "ensobrados y corruptos".

Si bien el mandatario ha insultado a la prensa argentina en general y a periodistas en particular en múltiples ocasiones, pocas veces se alcanzó la violencia de su amenaza sobre quemar profesionales "en la hoguera". Los dichos despertaron numerosas reacciones de rechazo, incluyendo a Adepa, el Club Político Argentino y hasta a Patricia Bullrich, la senadora jefa de La Libertad Avanza.

El comentario de Milei fue cuestionado particularmente por el antecedente local de persecución a la prensa en democracia: el emblemático caso del reportero de NOTICIAS José Luis Cabezas, ejecutado y prendido fuego al estilo sicariato, un amedrentamiento a toda la prensa que se atreva a investigar al poder gubernamental/corporativo.

La situación de la libertad de expresión en Argentina

Según el Monitoreo de Libertad de Expresión del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), en 2025 se registraron 278 casos de ataques contra periodistas, un 55% más que en 2024 y la cifra más alta desde el inicio del registro en 2008. El presidente Javier Milei fue identificado como autor de 119 de esos hechos, lo que lo ubicó como el principal agresor individual. El relevamiento contabilizó, además, 139 casos de discursos estigmatizantes, 20 demandas contra periodistas y 28 restricciones de acceso a la información.

El 19 de noviembre de 2025, Amnistía Internacional participó, junto con organizaciones de derechos humanos, entidades periodísticas y sindicatos de prensa, en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la situación de la libertad de expresión en Argentina. Allí se denunció el incremento de las agresiones, la violencia en línea, el acoso judicial y los ataques durante la cobertura de protestas, en un contexto expansión de prácticas autoritarias. La Comisión solicitó al Estado información sobre las medidas de prevención y protección y manifestó su interés en realizar una visita al país.

ML