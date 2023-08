Antes de fin de este año se necesitarían otros 5 mil millones de dólares

El Gobierno deberá buscar US$ 5 mil millones adicionales, para cumplir la nueva meta de acumulación de reservas que fijó, y que pasó de US$ 8 mil millones a mil millones de dólares para este año.

Mañana el ministro de Economía, Sergio Massa, viajará a Washington para cerrar el desembolso por cerca de US$ 10 mil millones con el FMI, cerca de US$ 8 mil en agosto y el resto en noviembre, para engrosar las exiguas arcas del Central.

Sin embargo, a pesar del fuerte recorte en la meta, aún resulta desafiante para el BCRA lograr ese nivel de reservas. Con esa nueva modificación, el stock de reservas internacionales netas a diciembre debería ser de US$ 3.300 millones positivos.

El nivel actual, de acuerdo con estimaciones de Ecolatina hasta el jueves, es de un saldo negativo de US$ 9.800 millones.

“Como el stock de DEGs actualmente es cero, y te permiten considerar hasta cierta proporción de esos DEGs dentro de la meta, aún te resta este desembolso que tiene que llegar del FMI, entonces, cuando uno toma los desembolsos netos de acá a diciembre según lo que está previsto inicialmente sin que nada cambie sin considerar ninguna otra operación, tendrías a diciembre un saldo negativo en las reservas internacionales netas de US$ 1.700 millones, sin considerar lo que pueda pasar en el MULC”, explicó a PERFIL Santiago Manoukian, asesor económico de Ecolatina.

Así, para pasar de un rojo de US$ 1.700 millones a un saldo positivo de US$ 3.300 millones la diferencia son US$ 5 mil millones, que se deberían conseguir o bien con compras netas en el MULC o consiguiendo un mayor superávit comercial (con una gran incidencia energética por el gasoducto Néstor Kirchner en Vaca Muerta), u otro dólar agro.

Por su parte, el BCRA volvió a comprar divisas en el MULC, y durante la última semana mostró un saldo positivo por casi US$ 660 millones y el saldo acumulado en agosto es positivo en US$ 790 millones.

Esta semana la compra de divisas no se explicó por un incremento en las liquidaciones del agro, dado que se desplomaron en la última semana. En este sentido, se abre un interrogante: hubo una mayor oferta proveniente de otras fuentes o menor demanda por el salto en el tipo de cambio oficial o mayores restricciones de acceso.

Además, las perspectivas para el MULC no lucen alentadoras, con una estacionalidad en la oferta y demanda de dólares que jugará en contra, en los últimos doce años el saldo para el segundo semestre promedió ventas por más de US$ 2.200 millones, y tan solo en tres oportunidades el BCRA logró acumular compras netas de divisas: 2014, 2016 y 2022.

“Bajo este esquema de política económica, aún con esta devaluación, con incertidumbre, sin un plan económico detrás, con muy pocas reservas y bajo este exceso de demanda de divisas hace que sea muy difícil pensar que esa meta pueda cumplirse”, concluyó Manoukian.